Политика

Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупацииИзвестия 06:38

Президент Украины Петр Порошенко объявил Украину свободной от культурной оккупации. Об этом в субботу, 9 марта, сообщает «Интерфакс».
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Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

РБК08:15

Речь Порошенко о «культурной оккупации» оценили в ГД

News.ru08:15

В Госдуме оценили заявление Порошенко об освобождении от «культурной оккупации»

RT на русском08:16

В Совфеде возмутились словами Порошенко об «освобожденной» культуре Украины

Газета.Ru08:52

Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

РИА Новости06:39

Порошенко заявил об освобождении Украины от культурной оккупации

Известия06:38

Калашников: Порошенко приписывает себе сомнительные достижения

Вести.Ru08:07
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Политика

Сотрудник посольства США пытался пронести мину в Шереметьево

В московском аэропорту Шереметьево сотрудник посольства США попытался провезти мину в багаже, сообщил российский МИД.
Обновлено в 08:02
Кино

Владимира Этуша похоронят на Новодевичьем кладбище

Народный артист СССР Владимир Этуш, который умер в субботу на 97-м году жизни, будет похоронен в семейном склепе на Новодевичьем кладбище.
Обновлено в 05:44
Спорт

Лыжник Большунов: в марафоне все сработали хорошо

Обновлено в 08:47
Происшествия

Экс-замглавы Росгеологии предъявлено обвинение в мошенничестве

Обвинение в мошенничестве в особо крупном размере предъявлено бывшему первому заместителю главы Росгеологии Руслану Горрингу.
Обновлено в 08:17
Политика

Чувашский чиновник объяснил маленькую зарплату бюджетников их ленью

Трудолюбивые бюджетники получают хорошую зарплату, остальные просто мало работают, считает руководитель администрации Чувашии Юрий Васильев.
Обновлено в 07:07
Футбол

«Крылья Советов» разгромили «Енисей» в 19-м туре чемпионата России

Футболисты самарских "Крыльев Советов" разгромили красноярский "Енисей" в домашнем матче 19-го тура чемпионата России.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Во Владимире скончался участник конкурса по поеданию блинов

Обновлено в 07:02
Политика

У администрации президента Украины националисты атаковали полицейских

Ситуацию удалось к настоящему времени нормализовать, как утверждают украинские правоохранители.
Обновлено в 08:32
Происшествия

В Италии дилер продавал наркотики и заполнял на них квитанции

В итальянском городе Сансеполькро полиция арестовала мужчину, который продавал клиентам марихуану, тщательно заполняя квитанции об оплате с указанием проданного товара, передает РИА "Новости".
Обновлено в 08:56
Общество

Минтруд назвал профессии с лучшими условиями для трудоустройства

Министерство труда и соцзащиты России определило, обладатели каких профессий могут быстрее всего найти работу с помощью службы занятости, сообщает RT.
Обновлено в 05:26
Армия и оружие

В ЛНР сообщили о провокации со стороны ВСУ

Представитель оборонного ведомства республики не исключил, что представители украинской стороны в СЦКК представят официально доведенную информацию, как нарушение режима прекращения огня со стороны Народной милиции ЛНР.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Краснодаре воспитательница детсада забыла ребенка на улице

В Краснодаре воспитательница из частного детского сада во время прогулки забыла полуторагодовалого ребенка на улице.
Обновлено в 04:50
Религия

В РПЦ призвали не увлекаться СМС-извинениями в Прощеное воскресенье

В канун Прощеного воскресенья в Русской православной церкви напомнили, что подлинное покаяние не бывает легким, и призвали не сводить его к веерной отправке СМС-сообщений.
Обновлено в 07:09
Футбол

Гвардиола может сменить Аллегри в «Ювентусе»

Обновлено в 02:50
Происшествия

В Японии более 80 человек пострадали при столкновении катера с китом

В результате пострадали более 80 человек, пишет NHK со ссылкой на Береговую охрану Японии.
Обновлено в 07:41
Политика

Госдеп намерен противодействовать «российскому влиянию» на Балканах

США и страны Евросоюза намерены разработать стратегию по противодействию "российскому влиянию" на Балканах, заявил заместитель помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Мэтью Палмер.
Обновлено в 08:00
Происшествия

Похороны бойца ВСУ во Львове обернулись скандалом

Обновлено в 08:55
Политика

Украина объяснила запрет на въезд журналисту из Австрии заботой о нем

«Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда», - сказано на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 07:56
Политика

Игорь Стрелков выставил на продажу медаль за воссоединение Крыма с Россией

Экс-командир ополчения в Славянске, бывший министр обороны Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) выставил на аукцион медаль в память воссоединения Крыма с Россией в 2014 году.
Обновлено в 08:39
Общество

В «карте сокровищ Гитлера» нашли массу нестыковок

Из рукописи следует, что после того, как советские войска перешли в наступление в Великой Отечественной войне, фюрер Третьего рейха Адольф Гитлер приказал СС спрятать в 11 местах на территории современной Польши 260 грузовиков с сокровищами — золотом и золотыми монетами, медалями, ювелирными изделиями и произведениями искусства.
Обновлено в 07:27
Общество

Ветер стихнет в Петербурге к воскресенью

В воскресенье в Петербурге ожидается облачная погода без сильного ветра.
Обновлено в 08:54
Транспорт

В Санкт-Петербурге закрыли аэропорт Пулково из-за метели

В Санкт-Петербурге аэропорт Пулково закрыли из-за сильного ветра, снегопада и плохой видимости.
Обновлено в 04:56
Политика

В Сирии умер ребёнок террористки из Британии

Адвокат 19-летней Шамимы Бегум, примкнувшей в Сирии к «Исламскому государству» (ИГ, запрещено в России), и которой власти Великобритании отказали в возвращении в страну, сообщил о смерти её новорожденного сына в лагере для беженцев.
Обновлено в 08:45
Политика

Путин поручил создать четыре музейных комплекса

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить создание и функционирование культурно-образовательных и музейных комплексов во Владивостоке, Калининграде, Кемерово и Севастополе.
Обновлено в 06:15
Общество

Российская чиновница отказалась от подаренного Porsche

Обновлено в 06:54
Политика

«Желтые жилеты» заблокировали мост у Эйфелевой башни

Манифестанты из числа "желтых жилетов" заблокировали в субботу в Париже мост Йена, ведущий через Сену к Эйфелевой башне.
Обновлено в 05:25
Происшествия

В Подмосковье хозяин кафе открыл стрельбу по посетителям

Обновлено в 03:17
Политика

Евросоюз введет визы для граждан США

Европейский союз введет визы для американских граждан в 2021 году, передает CNN. Как отмечается, об этом было объявлено в пятницу, 8 марта.
Обновлено в 04:40
Политика

Экс-глава МИД Германии предрек скорую отставку Меркель

Бывший глава МИД Германии Зигмар Габриэль в интервью газете Augsburger Allgemeine высказал предположение, что Ангела Меркель не досидит до 2021 года, когда заканчивается ее четвертый срок работы канцлером и уйдет раньше.
Обновлено в 08:17
Происшествия

В сирийской Хаме двое детей погибли при взрыве мины, сообщили СМИ

Двое детей погибли в субботу, подорвавшись на мине в сирийской провинции Хама, передает гостелевидение Сирии.
Обновлено в 08:56
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