Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»РИА Новости 06:39

За последние пять лет украинский язык, украиноязычная песня, украиноязычная книга, украиноязычное кино заняли надежные позиции в пространстве вокруг нас и, что чрезвычайно важно, в наших сердцах — в сердцах всех украинцев.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина освободилась от культурной оккупации, а украинский язык занял "подобающее ему место" в обществе и культуре.

Порошенко заявил об освобождении Украины от «культурной оккупации»

Происшествия Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в Колумбии Не менее 12 человек погибли в авиакатастрофе в субботу в центральной части Колумбии, сообщило издание Daily Sabah.

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Политика В Госдуме не увидели в словах Порошенко о высокоточном оружии ничего хорошего для Украины Зампред комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин заявил, что утверждения президента Украины Петра Порошенко о необходимости высокоточного ракетного оружия повышенного радиуса действия скажутся не лучшим образом на бюджете страны в случае его приобретения.

Спорт Трусова одержала победу на ЧМ по фигурному катанию среди юниоров Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на юниорском чемпионате мира в Загребе.

Политика В Сети раскритиковали слова чувашского чиновника о ленивых бюджетниках Пользователи социальных сетей раскритиковали высказывание руководителя администрации Чувашии Юрия Васильева о невысоких зарплатах бюджетников.

Происшествия На подстанции в Венесуэле произошел пожар На подстанции «Сидор» в венесуэльском штате Боливар произошел пожар, пишет в субботу, 9 марта, портал Nacional.

Армия и оружие Эрдоган заявил, что С-400 никак не связаны с безопасностью НАТО Президент Турции Тайип Эрдоган заявил в субботу, что приобретаемые Анкарой российские зенитные ракетные системы С-400 никак не связаны с безопасностью Североатлантического альянса, Соединенных Штатов, а также истребителей пятого поколения F-35, которые республика рассчитывает получить у Вашингтона.

Происшествия В Японии более 80 человек пострадали после столкновения катера с китом В Японии более 80 человек получили травмы при столкновении пассажирского катера, предположительно, с китом.

Музыка Лазарев представил песню для «Евровидения-2019» Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме.

Спорт Шведский биатлонист вновь раскритиковал Логинова Олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон вновь критически отозвался о российском биатлонисте Александре Логинове, передает "Советский спорт".

Армия и оружие ВВС Индии сбили пакистанский беспилотник ВВС Индии засекли беспилотник около 19.30 по местному времени (16.30 мск) в районе города Ганганагар, после чего дрон был сбит.

Общество Ушел из жизни внук адмирала Колчака Сегодня на 86-м году жизни скончался Александр Колчак — внук адмирала Александра Колчака.

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