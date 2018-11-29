Политика
Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церкви
Порошенко заявил об утвержденном тексте томоса для Украинской церквиРБК14:15
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Константинопольский патриархат утвердил текст томоса для Украинской церкви. Вскоре будет объявлена дата Объединительного собора по созданию автокефальной церкви, добавил украинский лидер. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».
РБК14:15
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Политика
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Армия и оружие
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Государственный телеканал Польши сравнил Россию с нацистами
В программе Minęła 20 на государственном польском телеканале TVP Info во время эфира появился задник, сравнивающая Россию с криминальной нацистской организацией СС, сообщает сегодня, 29 ноября, портал RadioZET.pl.
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Политика
Захарова ответила на слова Меркель о санкциях против России
Савченко в 2016 году осудили в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе.
Обновлено в 16:06