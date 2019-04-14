Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима с ТаиландомРИА Новости 02:29

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что с сегодняшнего дня украинцы могут путешествовать в Таиланд без виз.

Порошенко заявил о вступлении в силу безвизового режима с Таиландом

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