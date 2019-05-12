Армия и оружие
Порошенко заявил о создании сильной армии для «защиты от врага»RT на русском вчера в 17:41
Действующий лидер Украины Пётр Порошенко заявил, что за пять лет своего правления ему удалось создать одну из самых сильных армий в Европе для «уверенной защиты от врага».
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Хоккей
Во второй день чемпионата мира по хоккею сыграны шесть матчей
Во второй день чемпионата мира по хоккею в группе А датчане обыграли французов лишь в серии буллитов.
Обновлено вчера в 16:45
Происшествия
В Москве нашли мертвым помощника прокурора
Помощник Бутырского межрайонного прокурора Дмитрий Некрасов найден мертвым в Москве, сообщают со ссылкой на источники телеканал РЕН ТВ и газеты «Комсомольская правда» (КП) и «Московский комсомолец».
Обновлено вчера в 16:02
Происшествия
Взрыв газа: в поселке Чистоозерный ввели режим ЧС
Режим чрезвычайной ситуации ввели в поселке Чистоозерный Ростовской области, где ночью в жилом многоквартирном доме взорвался газ.
Обновлено в 04:44
Общество
Власти Сицилии предлагают россиянам купить дом за 1 евро
Мэр Муссомели Джузеппе Катания предложил гражданам России за один евро купить любой заброшенный дом в историческом центре сицилийской провинции Кальтаниссетта.
Обновлено в 04:01
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 500 000 рублей показали на свежих фото
Изучив официальный тизер и свежие шпионские фотографии модели, независимые дизайнеры представили первые рендеры новинки.
Обновлено в 00:38
Армия и оружие
Обсуждается объект в носовой части британской субмарины класса «Трафальгар»
Обновлено в 02:06
Происшествия
Комиссия проверит подготовку пилотов сгоревшего Superjet
Обновлено в 03:30
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Британии
Трое россиян вошли в список самых богатейший людей Великобритании по версии The Sunday Times. Среди них - Алишер Усманов и Роман Абрамович.
Обновлено в 03:16
Общество
Прощание с Доренко перенесли из-за запрета полиции выдавать тело
Как сообщает радиостанция «Говорит Москва», полиция запретила выдавать тело вдове погибшего.
Обновлено в 01:44
Шоу-бизнес
Брежнева разозлилась на просьбу поздравить Меладзе в Инстаграме
Даже в день рождения супруга Вера не стала поздравлять его в Инстаграме, считая этот день слишком личным праздником.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
Фазель объяснил изменение формата полуфиналов ЧМ по хоккею
Президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель заявил, что формат проведение полуфиналов на чемпионатах мира претерпел изменения по инициативе ведущих национальных команд.
Обновлено в 04:05
Футбол
Почему Александр Кокорин отказался отбывать наказание в СИЗО
Обновлено в 04:34
Армия и оружие
Названа вероятная причина интереса Индии к проекту британского авианосца
Автор материала в NI заявляет, что Индия остаётся неудовлетворённой параметрами безопасности авианосца «Викрамадитья» и строящегося «Викрант».
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Конец эры Грибаускайте в Литве омрачила угроза долга в миллиард евро
Финальная стадия президентских выборов в Литве, основной день голосования которой проходит сегодня, 12 мая, омрачила неожиданное возвращение истории национализации литовского банка Snoras, которая произошла ещё в 2011 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 04:25
Происшествия
Произошли взрывы на семи нефтяных танкерах в ОАЭ
Обновлено в 04:38
Армия и оружие
Помпео рассказал о мерах США против Ирана
Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что государство примет меры на случай враждебных действий со стороны Ирана.
Обновлено в 01:10
Происшествия
На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении
В результате ДТП пострадали трое граждан Армении, сообщили "РГ" в воскресенье в краевом управлении ГИБДД.
Обновлено в 04:35
Политика
WP: Зеленского пытаются втянуть во внутриполитический конфликт в США
Избранный президент Украины Владимир Зеленский опасается быть втянутым во внутриполитический конфликт в США.
Обновлено вчера в 21:23
Общество
В России изменились правила получения детских пособий
Как отмечается, до этого пособия на детей платили только по месту "прописки".
Обновлено в 02:28
Политика
Гуайдо попросил своего представителя встретиться с военными США
Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо попросил своего представителя в США встретиться с американскими военными.
Обновлено в 00:11
Авто
Geely предлагает скидки на свои модели по программе трейд-ин
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Обляков: ЦСКА отдаст все силы ради победы над «Зенитом» в матче ЧР
Московский ЦСКА находится в сложной турнирной ситуации, поэтому отдаст все силы ради победы в матче 28-го тура чемпионата России против петербургского "Зенита", заявил полузащитник армейцев Иван Обляков.
Обновлено в 04:35
Происшествия
В сети появилось видео аварии на Бухарестской улице
В группе «Дорожный инспектор» в социальной сети «ВКонтакте» опубликовали видео с моментом ДТП на Бухарестской улице.
Обновлено вчера в 15:27
Политика
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в репрессиях
Прокуратура еще семь лет назад тайно реабилитировала десятки сотрудников НКВД, которые участвовали в сталинских репрессиях.
Обновлено в 04:00
Кино
Про Шумахера снимут документальный фильм
Обновлено в 02:59
Армия и оружие
США испытали противоракету SM-3 на учениях НАТО
Обновлено вчера в 16:18
Здоровье
Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
Чтобы похудеть к лету, нужно есть из небольшой тарелки и подальше от холодильника.
Обновлено вчера в 05:54
Происшествия
Двое мужчин почти неделю дрейфовали в океане на перевернутой лодке
В Камчатском крае двое мужчин сумели догрести до берега с помощью лопаты после того, как их лодка перевернулась в Тихом океане.
Обновлено в 03:58
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Мотоциклисты организуют 12 мая в столице заезд в память о главном редакторе радиостанции «Говорит Москва» Сергее Доренко, который умер 9 мая в результате разрыва аорты.
Обновлено в 00:07