Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 кмПарламентская газета 09:04

У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.

Украина владеет высокоточными ракетами, способными преодолевать расстояние более одной тысячи километров, заявил президент страны Пётр Порошенко.

Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 км

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