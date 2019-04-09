Армия и оружие
Порошенко заявил о создании ракеты с радиусом поражения в 1000 кмПарламентская газета 09:04
Украина владеет высокоточными ракетами, способными преодолевать расстояние более одной тысячи километров, заявил президент страны Пётр Порошенко.
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У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 03:34
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