Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в ЕвропеРИА Новости 17:25

Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook. По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".

Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в Европе

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