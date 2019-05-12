Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в ЕвропеРИА Новости 17:25
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook. По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".
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