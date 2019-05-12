Армия и оружие
Порошенко заявил о создании одной из самых сильных армий в ЕвропеРИА Новости вчера в 17:25
Украина создала новую армию, а ВСУ стали одними из самых сильных в Европе, заявил президент страны Петр Порошенко в публикации в Facebook. По словам украинского лидера, заступая на пост президента пять лет назад, он "принял страну без боеспособной армии".
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Специалист японской аналитической компании Ace Research Institute Хидэки Ясуда сообщил информацию о грядущей игровой приставке Sony нового поколения – PlayStation 5. Сроки выхода и стоимость Исходя из заявления эксперта, PlayStation 5 поступит в продажу в ноябре 2020 года по стоимости $500.
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Шоу-бизнес
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Дочь главного редактора радиостанции «Говорит Москва» Сергея Доренко Екатерина извинилась за отмену церемонии прощания с отцом, сообщил ТАСС.
Обновлено в 05:34
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Взрыв газа в Чистоозерном: возбуждено уголовное дело
Следственный отдел по городу Донецку Следственного управления СКР по Ростовской области возбудил уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности").
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Армия и оружие
В ДНР заявили об убийстве военными ВСУ своего командира
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Авто
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WP: Зеленского пытаются втянуть во внутренний конфликт в США
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Советник Зеленского пообещал продолжение курса на «войну с Россией»
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Главный диетолог Минздрава дал советы для похудения к лету
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На Ставрополье в ДТП пострадали граждане Армении
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