Бывший украинский президент Петр Порошенко заявил, что Киеву удалось разрушить план России по «уничтожению Украины». Об этом экс-глава государства написал на своей странице в Facebook.

Порошенко заявил о разрушении «плана Путина» по уничтожению Украины

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