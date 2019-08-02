Политика

Порошенко заявил о разрушении «плана Москвы по уничтожению Украины»РИА Новости вчера в 17:34

Киев смог разрушить "план Москвы по уничтожению Украины", заявил бывший президент страны Петр Порошенко в Facebook.
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Порошенко заявил о разрушении «плана Путина» по уничтожению Украины

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По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
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Министерство иностранных дел Японии заявило, что визит российского премьер-министра Дмитрия Медведева на Курилы «несовместим с позицией Японии» по вопросу Курильских островов, и назвало его чрезвычайно прискорбным.
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Шесть взрывов прогремели в Бангкоке

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Происшествия

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения на полицейских

Уголовное дело возбуждено после нападения мужчины на двух сотрудников полиции в Сургуте (ХМАО), находившихся при исполнении, сообщили РИА Новости в пятницу в региональном следственном управлении СК РФ.
Обновлено в 00:51
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В США внучка Кеннеди умерла от передозировки

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Происшествия

Здания в Бурятии, в которые врезался Ан-24, были построены незаконно

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В шерстеобрабатывающем цехе во Владикавказе произошел пожар на площади 70 кв. м. В результате происшествия пострадали 10 человек, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Северной Осетии.
Обновлено в 02:40
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Первые два Ил-76 вылетели из Красноярска для тушения лесных пожаров

Первые два Ил-76 вылетели из аэропорта Красноярска для тушения лесных пожаров в регионе. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
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Медведев оценил ситуацию с подрядчиками

Премьер-министр России Дмитрий Медведец прокомментировал ситуацию с недобросовестными подрядчиками.
Обновлено в 00:49
Политика

Япония с пониманием относится к позиции США по ДРСМД

Правительство Японии сожалеет о прекращении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако с пониманием относится к причинам, по которым США приостановили выполнение своих обязательств по нему.
Обновлено вчера в 23:42
Политика

Захарова вспомнила анекдот о наглом студенте после вопроса журналиста

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге вспомнила анекдот о наглом студенте.
Обновлено вчера в 11:22
Общество

Православные отмечают Ильин день

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Кличко сравнил себя с английской королевой

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе и не оказывает влияния на происходящие в нем процессы.
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Мэрия Москвы согласовала акцию оппозиции 10 августа

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Обновлено вчера в 10:22
Общество

В Нидерландах запретили ношение бурок и никабов

В стране вступил в силу закон, в соответствии с которым нельзя появляться в школах, общественном транспорте, больницах и госучреждениях в парандже, никабе и мотоциклетном шлеме.
Обновлено вчера в 10:23
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Работающим пенсионерам прибавят пенсии с 1 августа

Затронут изменения, уточнили в Пенсионном фонде, полумиллиона пенсионеров, в том числе 29,6 тысячи тех, кому положена срочная выплата, и 73,4 тысячи получателей пенсии накопительной.
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Асмус рассказала, как справляется с последствиями переедания

Кристина Асмус, ставшая любимой актрисой многих зрителей после выхода сериала «Интерны», тщательно следит за своей фигурой.
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В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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Ученые предупредили о нашествии чужеродных насекомых

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Ученые ТГУ: язь в Томской области на 100% заражен описторхами

Сотрудники Биологического института Томского госуниверситета (БИ ТГУ) в ходе исследования промысловых видов рыб выявили, что язь в реках Томской области на 100% заражен описторхозом, сообщила в четверг пресс-служба вуза.
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Альварес оставил вакантным титул IBF

Мексиканский боксёр Сауль Альварес оставил вакантным титул чемпиона мира по версии IBF, сообщает Boxing Scene.
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СМИ сообщили о новых санкциях США по делу Скрипалей

Дональд Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций против России в связи с делом об отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщает Politico со ссылкой на два источника в американской администрации.
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«Роскосмос» показал пожары в Сибири на фото со спутника

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Медики назвали болезни, при которых противопоказано купание

"Как и любая физическая нагрузка, купание имеет медицинские противопоказания – заболевания сердечно-сосудистой системы, заболевания органов дыхания, наличие инфекционно-воспалительных процессов, заболевания нервной системы, сахарный диабет, эпилепсия", - сказал главный внештатный специалист психиатр-нарколог министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин.
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В среднем по России показатель увеличился всего на 10%.
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«Спартак» договорился о трансфере Тиля

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Стоимость нового внедорожника Ford Puma составит чуть более 20 тыс. фунтов стерлингов или порядка 1,56 млн рублей.
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В Сибири для борьбы с лесными пожарами искусственно вызовут дождь

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