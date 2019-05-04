Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российскимГазета.Ru 04:11
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским. Об этом он написал на фейсбуке.
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Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.
— Петр Порошенко, президент УкраиныNewInform 04:54
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