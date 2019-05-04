Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

URA.Ru05:13

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

РБК03:34

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

Газета.Ru04:11

Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

RT на русском03:51

Порошенко сравнил украинский паспорт с российским

News.ru03:40

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

РИА Новости05:11

Петр Порошенко сравнил украинский и российский паспорта

SM News02:28
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Футбол

Глушаков и Комбаров остались в запасе «Спартака» на матч с «Уралом»

Обновлено в 06:06
Шоу-бизнес

Звезда «Теории Большого взрыва» станет отцом

Обновлено в 04:53
Происшествия

Появилось видео с места гибели звезд Stand Up в ДТП

Опубликованы кадры с места автокатастрофы, где погибли два участника комедийного проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева и три человека, чьи тела еще не опознаны.
Обновлено в 07:37
Политика

Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку

Президент Украины Петр Порошенко уже подписал указ, освобождающий Артеменко от должности главы Нацсовета.
Обновлено в 06:42
Наука

В Китае разработали новый катализатор для получения метанола

Обновлено в 05:41
Футбол

«Зенит» сыграет с «Ахматом» в форме белого цвета

«Сегодня играем в белом!» — говорится в сообщении пресс-службы в Twitter, к которому прикреплено фото эмблемы «Зенита» на форме такого цвета.
Обновлено в 06:42
Происшествия

В Якутске школьник задержал грабителя, напавшего на десятиклассницу

Юноша вызвал полицию и задержал грабителя, напавшего на ученицу 10-го класса школы №31 города Якутска, возбуждено уголовное дело, сообщает и.о. старшего помощника руководителя СУ СК РФ по республике по взаимодействию со СМИ Анна Пестерева.
Обновлено в 05:54
Политика

Стало известно об упущенном шансе США свергнуть Мадуро

2 мая госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Эрнандес, министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес и председатель Верховного суда Майкель Морено, ранее согласившиеся покинуть президента Венесуэлы Николаса Мадуро, снова перешли на сторону главы государства.
Обновлено вчера в 18:36
Политика

В делегации США рассказали о посещении Крыма

Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Армия и оружие

Израильские танки и авиация поразили десять целей в секторе Газа

Обновлено в 07:43
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

В городе Нязепетровске в Челябинской области обнаружили тела пяти человек с ножевыми ранениями.
Обновлено в 08:03
Здоровье

Мини-поликлиники на колёсах оснастят по-новому

Минздравом РФ 4 мая был утвержден новый стандарт по оборудованию и оснащению медицинской мобильной бригады, благодаря чему у мини-поликлиник на колёсах будет всё необходимое и нужное для диспансеризации.
Обновлено в 04:20
Политика

В ДНР за российскими паспортами выстроилась очередь

Жители ДНР, которые хотят получить российское гражданство по новой упрощённой схеме, с самого утра выстроились в очередь возле здания миграционной службы МВД.
Обновлено вчера в 03:30
Музыка

В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов

Обновлено в 01:24
Авто

Новый кроссовер Hyundai Venue добрался до дилеров

Южнокорейский бренд Hyundai в скором времени объявит о начале продаж новой модели кроссовера Hyundai Venue.
Обновлено вчера в 13:35
Экономика

Олег Богданов о том, к чему ведет опустошение карманов россиян

С 2017 года на фоне падения доходов населения активно растет и объем выданных потребительских кредитов и микрозаймов.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие

Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве

О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Хоккей

Россия — Финляндия 0:1 (1-й период)

В субботу, 4 мая хоккейная сборная России в рамках заключительного этапа Еврохоккейтура в чешском Брно сыграет с командой Финляндии.
Обновлено вчера в 23:55
Происшествия

В Махачкале мужчина пострадал при хлопке газа в жилом доме

Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в частном жилом доме в Махачкале, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 06:49
Происшествия

Посольство РФ в Минске не проинформировано об аресте россиян

Посольство РФ в Минске официально не получило уведомления об аресте двух граждан России, обвиняемых в даче взяток должностным лицам Белоруссии.
Обновлено в 06:23
Политика

Путин поручил обеспечить жильем нуждающихся сотрудников «Роскосмоса»

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить жильем работников корпорации «Роскосмос», нуждающихся в улучшении жилищных условий.
Обновлено в 06:56
Политика

Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине

На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Политика

В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы

Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Шоу-бизнес

Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с 19-летием

Анна Михалкова трогательно поздравила старшего сына с 19-летием Также к поздравлениям присоединилась тетя Андрея Надежда Михалкова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес

В больницу к пострадавшей в ДТП певице МакSим пригласили священника

В минувшую пятницу, 3 мая, стало известно, что к известной певице МакSим, пострадавшей в конце апреля в дорожно-транспортном происшествии, пригласили священника.
Обновлено в 04:57
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Армия и оружие

ВСУ показали кадры с использованием ЗРК «Бук» в зоне ООС

Обновлено вчера в 09:53
Здоровье

Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы

В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Общество

Открытый бассейн или зеленая зона? Что нужно новосибирскому парку?

В новосибирском парке «Сосновый бор» началось строительство открытого бассейна.
Обновлено вчера в 23:20
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