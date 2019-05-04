Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российскимГазета.Ru 04:11

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским. Об этом он написал на фейсбуке.

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

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