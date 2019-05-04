Политика

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российскимГазета.Ru 04:11

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским. Об этом он написал на фейсбуке.
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В Совфеде поставили на место Порошенко после слов о паспортах

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Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

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Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

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Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

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Порошенко сравнил украинский паспорт с российским

News.ru03:40

В Совфеде ответили Порошенко на слова о «превосходстве» украинского паспорта

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Петр Порошенко сравнил украинский и российский паспорта

SM News02:28
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
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Обновлено в 13:43
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В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Футбол

РФС поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате России сезона-2018/19.
Обновлено в 15:10
Общество

В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Экономика

Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров

Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Наука

Мы теряем мозг: выживает глупейший

Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Космос

В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос

Обновлено вчера в 22:20
Политика

На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко

На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Происшествия

Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет

Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие

Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта

Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Космос

Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов

Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта.
Обновлено в 14:48
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия

В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок

Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Политика

Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину

В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие

Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии

Обновлено в 10:45
Авто

BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe

Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол

Панов: не буду поздравлять «Зенит» с чемпионством

Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:56
Происшествия

Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом

Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Финансы

Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля

Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено 02 мая в 04:09
Футбол

«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»

Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Театры

Владимир Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Футбол

«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»

Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Общество

Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области

Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Теннис

Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде

Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
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Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
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Эксперты рассказали, как правильно пить алкоголь для избежания похмелья

Эксперты рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не столкнуться с проблемой похмелья.
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«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»

В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
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Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа

Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38
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