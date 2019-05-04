Политика
Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российскимГазета.Ru 04:11
Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинский паспорт имеет преимущества перед российским. Об этом он написал на фейсбуке.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:21, Ашберн
Культура
В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста
Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Футбол
РФС поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России
Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте поздравил петербургский "Зенит" с победой в чемпионате России сезона-2018/19.
Обновлено в 15:10
Общество
В Казахстане решили отказаться от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актоб в этом году решили отказаться от акции "Бессмертный полк", которая традиционно проходит 9 мая.
Обновлено в 13:31
Экономика
Правительство выделило почти 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Правительство распределило почти 14 млрд руб. между 83 субъектами федерации на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 16:48
Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Наука
Мы теряем мозг: выживает глупейший
Если внешние условия обитания не изменялись, признаки вида сохранялись более-менее консервативно, если же условия претерпевали изменения, то полиморфизм позволял выжить тем существам, у которых оказывались более пригодные для изменившихся условий качества.
Обновлено в 07:00
Космос
В NASA рассказали о планах по выходу астронавтов в открытый космос
Обновлено вчера в 22:20
Политика
На Украине создана группа по расследованию преступлений Порошенко
На Украине и за рубежом создана группа квалифицированных специалистов, которые будут заниматься вопросами привлечения к суду президента Петра Порошенко и людей из его окружения, заявила в эфире телеканала Newsone заместитель главного редактора портала strana.ua Светлана Крюкова.
Обновлено в 07:56
Происшествия
Делом об избиении подростка в Москве займется Следственный комитет
Как сообщила старший помощник руководителя главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова, для установления всех обстоятельств произошедшего материалы дела заберут в свое производство органы Следственного комитета.
Обновлено в 15:05
Армия и оружие
Украинские военные вывесили в Донбассе флаг вермахта
Украинские военные из неонацистского полка «Азов» вывесили на своих позициях в Донбассе флаг вооруженных сил нацистской Германии.
Обновлено в 16:35
Космос
Тайна прародителей императоров Китая раскрыта – Ученые подтвердили взрыв Планеты Драконов
Некоторые конспирологи считают, что подтверждение астрономов чилийской обсерватории взрыва звезды доказывают само существование Планеты Драконов и тайна прародителей императоров Китая, наконец-то, раскрыта.
Обновлено в 14:48
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Происшествия
В ДТП на Кубани погибли трое взрослых и ребенок
Крупная авария, жертвами которой стали трое взрослых и один несовершеннолетний ребенок, произошла в субботу вечером в Красноармейском районе Кубани.
Обновлено в 16:40
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Политика
Зеленского попросили не «креативничать» из-за его ответа Путину
В Госдуме призвали избранного президента Украины Владимира Зеленского не "креативничать", а выполнять Минские соглашения, передает ТАСС.
Обновлено в 11:54
Армия и оружие
Т-72 выдержал атаку ПТУР в Сирии
Обновлено в 10:45
Авто
BMW назвал дату презентации 8 Series Gran Coupe
Прошло несколько месяцев с тех пор, как мы в последний раз видели тестовый прототип большого флагманского купе BMW 8 Series Gran Coupe на «шпионских» фотографиях.
Обновлено вчера в 15:29
Футбол
Панов: не буду поздравлять «Зенит» с чемпионством
Бывший нападающий «Зенита» Александр Панов, ставший после завершения карьеры футболиста болельщиком московского «Спартака», прокомментировал чемпионство команды из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:56
Происшествия
Погоня за пьяным водителем закончилась аварией под Петербургом
Под Санкт-Петербургом полицейские устроили погоню за автонарушителем и поплатились аварией.
Обновлено в 16:22
Финансы
Евро превысил отметку 73 рубля впервые с начала апреля
Евро в ходе торгов на Московской бирже превысил отметку 73 рубля впервые с 10 апреля, доллар при этом торговался на максимальных уровнях с 8 апреля - чуть выше отметки 65 рубля.
Обновлено 02 мая в 04:09
Футбол
«Барселона» в гостях проиграла «Сельте»
Барселона, имея в активе 83 очка, занимает первую строчку в чемпионате.
Обновлено в 16:41
Театры
Владимир Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденами работников культуры, которые внесли большой вклад в развитие искусства в стране.
Обновлено в 16:05
Футбол
«Выковал себе победу»: Боярский о чемпионстве «Зенита»
Народный артист России, известный болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал «Звезде», что петербургский клуб «выковал» победу.
Обновлено в 15:56
Общество
Режим ЧС экстренно ввели в Курганской области
Из-за пожаров на территории города Курган и в четырех районах Курганской области с 4 мая введен режим чрезвычайной ситуации.
Обновлено в 15:30
Теннис
Касаткина проиграла Азаренко в первом круге турнира в Мадриде
Добавим, что в следующем раунде Азаренко сыграет с американкой Слоан Стивенс.
Обновлено в 10:59
Общество
Публикуем гороскоп на неделю 4 – 10 мая
«Алтайская правда» представляет гороскоп на неделю с 4 по 10 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Наконец-то вы вздохнете с облегчением.
Обновлено вчера в 21:15
Здоровье
Эксперты рассказали, как правильно пить алкоголь для избежания похмелья
Эксперты рассказали, как правильно употреблять алкоголь, чтобы не столкнуться с проблемой похмелья.
Обновлено в 02:19
Футбол
«Ливерпуль» в концовке вырвал победу в матче с «Ньюкаслом»
В матче 37-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" на выезде обыграл "Ньюкасл Юнайтед" со счетом 3:2. Подопечные Юргена Клопа одержали восьмую победу кряду и довели беспроигрышную серию до 16 игр – 12 побед, 4 ничьи.
Обновлено в 16:45
Шоу-бизнес
Улетевшая в отпуск Кристина Асмус пришла в восторг от сюрприза мужа
Дело в Гарике Харламове – супруг звезды «Интернов» не смог отправиться на отдых вместе с женой и дочкой, зато устроил любимой приятный сюрприз.
Обновлено в 15:38