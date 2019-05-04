Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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В Совфеде поставили на место Порошенко после слов о паспортах

Газета.Ru10:30

В Совфеде ответили Порошенко на слова о «превосходстве» украинского паспорта

ФАН06:57

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

РБК03:34

Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

RT на русском03:51

Порошенко сравнил украинский паспорт с российским

News.ru03:40

Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

РИА Новости05:11

Петр Порошенко сравнил украинский и российский паспорта

SM News02:28
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Политика

Зеленский назвал дату голосования в Раде по инаугурации президента

По словам Зеленского, команда вновь избранного президента предложила назначить дату инаугурации на 19 мая.
Обновлено в 10:54
Транспорт

В мотопараде в Москве примут участие 10 тыс. байкеров

В заезде по Садовому кольцу примут участие около 10 тыс. человек из разных городов и стран, сообщили в городском департаменте транспорта.
Обновлено 02 мая в 11:29
Шоу-бизнес

Стеснение пропало: Ольга Бузова в купальнике еще раз поздравила Киркорова

Буквально несколько минут назад в своем блоге телеведущая и певица Ольга Бузова опубликовала короткое видео, где она танцует на берегу Персидского залива, напевая новый хит Филиппа Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 10:07
Общество

В Женеве прошла акция «Бессмертный полк»

В Женеве в субботу прошла акция "Бессмертный полк".
Обновлено в 10:43
Происшествия

Появилось видео с места гибели резидентов Stand Up

В сети появилось видео с места ДТП, в котором погибли резиденты проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 08:15
Происшествия

На Украине журналист попал в реанимацию после нападения неизвестного

Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко сообщил в Facebook, что речь идет о нападении на журналиста Вадима Комарова.
Обновлено в 09:15
Хоккей

Сборная России проиграла Финляндии на чешском этапе Евротура

В первом вынесенном матче чешского этапа Евротура сборная России в среду в Стокгольме уступила команде Швеции - 4:6.
Обновлено в 10:20
Происшествия

На западе Москвы обрушился башенный кран

На западе Москвы на Гжатской улице произошло падение башенного крана, в районе ЧП перекрыто движение.
Обновлено в 07:17
Политика

Трамп заявил об огромном потенциале для хороших отношений России и США

Американский лидер Дональд Трамп вновь назвал хорошим телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным и отметил, что у двух государств огромный потенциал для отношений.
Обновлено в 10:10
Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Эксперты назвали пятерку отечественных автомобилей, чьи перелицованные версии появились в других странах.
Обновлено в 06:57
Здоровье

Эксперты назвали важные правила для обретения счастья и оздоровления

Эксперты презентовали несколько важных правил для обретения счастья и оздоровления.
Обновлено в 05:42
Культура

В «Союзмультфильме» рассказали, почему у Чебурашки нет хвоста

Шеф-редактор студии «Союзмультфильм» Сергей Капков рассказал о том, что кукла Чебурашки создавалась довольно долго, а длинный хвост необычного зверька было решено убрать непосредственно перед съемками мультфильма, передает РИА Новости.
Обновлено в 10:09
Происшествия

В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек

Обновлено в 08:03
Шоу-бизнес

Алле Пугачевой приснилась судьба финалистов детского «Голоса»

Пугачева вручила юным исполнителям золотые кулоны и рассказала о сне, который считает вещим; в нем она увидела дальнейшую судьбу ребят.
Обновлено в 06:35
Происшествия

Лодка с людьми перевернулась на Ангаре

Обновлено в 10:36
Армия и оружие

Т-72 выстоял после атаки ПТУР в Сирии

Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес

59-летняя Лариса Гузеева ответила на критику своей внешности

Полтора месяца назад 59-летняя Лариса Гузеева удивила поклонников кардинальными переменами в имидже.
Обновлено в 08:48
Происшествия

В Москве вандалы осквернили могилу Героя Советского Союза Медведева

Неизвестные осквернили на Кунцевском кладбище в Москве надгробный камень, установленный Герою Советского Союза летчику Александру Медведеву.
Обновлено в 11:10
Политика

Маргарет Тэтчер стала «железной леди» ещё до премьерства

Обновлено вчера в 17:07
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Религия

Поездку патриарха в Петербург перенесли

Визит патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Санкт-Петербург для освящения главного собора Новодевичьего монастыря решено перенести с 4 мая на конец месяца.
Обновлено в 07:32
Футбол

Кононов считает, что критика является мотивацией для «Спартака»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов назвал критику мотивацией и вдохновением для своей команды.
Обновлено в 07:16
Хоккей

Гол Свечникова помог «Каролине» победить «Айлендерс» и выиграть серию

Обновлено в 03:08
Происшествия

Известный советский корабль нашли на дне Баренцева моря

Пресс-служба Северного флота сообщила об обнаружении в Баренцевом море редкой находки - советского боевого корабля БО-224, передает РИА "Новости".
Обновлено в 11:06
Происшествия

В московском Алешкинском лесу загорелась сухая трава

На северо-западе Москвы в Алешкинском лесу загорелась сухая трава на площади около 500 кв. м. Об этом сообщили в пресс-службе Мосприроды.
Обновлено в 09:36
Происшествия

При ракетном обстреле из Газы пострадали двое израильтян

Женщина получила тяжелое ранение, состояние мужчины оценивается как средней степени тяжести Двое граждан Израиля получили ранения сегодня, в субботу 4 мая, в ходе ракетного обстрела израильских городов из сектора Газа.
Обновлено в 11:14
Происшествия

Пассажирский Boeing 737 упал в реку в США

Около американского города Джексонвилл произошло крушение пассажирского самолета Boeing 737. Об этом сообщает мэр города Ленни Карри.
Обновлено вчера в 23:14
Энергетика

Чистая российская нефть дошла до Мозырского НПЗ в Беларуси

4 мая российская нефть, очищенная от примесей дихлорэтана и отвечающая требованиям ГОСТа, поступила на узел учета Мозырского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) на территории Беларуси.
Обновлено в 10:53
Происшествия

Врач на Алтае отказался принимать пенсионера с разрывом желудка

Минут через 40 дедушке сделали рентген, его направили в реанимацию. Оказалось, у него был разрыв желудка с внутренним кровотечением.
Обновлено в 04:39
Шоу-бизнес

Ксения Бородина показала дочь в бикини

В микроблоге звезды появилось новое фото с отдыха. На снимке младшая дочь теледивы Теона запечатлена в раздельном купальнике.
Обновлено вчера в 20:00
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