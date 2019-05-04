Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Украинский паспорт значительно опережает российский по возможностям путешествий по миру. Об этом свидетельствуют данные мирового рейтинга Passport Index 2019. Всего украинский паспорт предоставляет свободный въезд в 133 государства мира.
— Петр Порошенко, президент УкраиныNewInform 04:54
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Происшествия
В Крыму унесло ветром девочку на воздушном шаре
Обновлено вчера в 04:41
Армия и оружие
Кедми высмеял план НАТО по сухопутной войне против РФ
План НАТО по ведению сухопутной войны против России в Европе является смехотворным, ведь Россия уничтожит центры альянса раньше.
Обновлено вчера в 06:39
Происшествия
Российский военный погиб из-за взрыва на полигоне
В Свердловской области на полигоне произошел взрыв, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа.
Обновлено в 04:51
Шоу-бизнес
Шеф-редактор шоу «Голос. Дети» госпитализирован с инфарктом
Бородина сообщила, что Подъяпольский находится в реанимации, пока его состояние тяжелое.
Обновлено вчера в 15:01
Происшествия
На Кубани возбудили дело после гибели пяти человек в ДТП
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело по факту ДТП с участием двух легковых автомобилей, в результате которого погибли пять человек и двое пострадали.
Обновлено в 03:27
Здоровье
Россияне не могут вернуться домой из Монголии из-за карантина по чуме
Из-за введенного на западе Монголии карантина после случаев заражения чумой почти 17 россиян не могут вернуться на родину.
Обновлено в 05:44
Политика
Группу по расследованию преступлений Порошенко создали на Украине
На Украине создали группу специалистов, которая займется расследованием преступлений президента Петра Порошенко и людей из его окружения.
Обновлено в 04:16
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика
Новые правила снятия наличных с банковских карт
Новые правила, ограничивающие обналичивание денег с банковских карт, вступают в силу в России летом 2019 года, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 00:25
Политика
Зеленский пообщается с лидерами фракций в Раде
Избранный президент Украины Владимир Зеленский встретится с главами фракций в Верховной раде в субботу, 4 мая.
Обновлено в 06:23
Политика
В делегации США рассказали о посещении Крыма
Представители делегации общественных деятелей из США посетили Крым и рассказали о своих впечатлениях. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:33
Шоу-бизнес
«Горяча и бешена»: Светлана Лобода показала формы в слитном купальнике
Выглядит она великолепно - слитный купальник черного цвета выгодно подчеркивает роскошные бедра звезды, акцентирует внимание на достоинствах и нивелирует недостатки.
Обновлено в 01:42
Происшествия
Главу белорусского оператора связи «Белтелеком» задержали за взятку
Гендиректор белорусского государственного оператора связи «Белтелеком» Сергей Сиводедов задержан по обвинению в получении взятки.
Обновлено в 05:41
Политика
Трамп назвал продуктивными телефонные переговоры с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что его телефонные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным в пятницу были продуктивными.
Обновлено вчера в 13:26
Политика
Глава Нацсовета по телерадиовещанию Украины подал в отставку
Председатель Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Юрий Артеменко объявил об уходе в отставку, его заявление опубликовано на сайте регулятора.
Обновлено в 06:42
Кино
Ильиных сыграет в драматическом балете «Распутин»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду в команде Елена Ильиных сыграет роль императрицы Александры Федоровны в драматическом балете «Распутин».
Обновлено в 04:10
Баскетбол
«Лейкерс» предложит работу Тайрону Лю в ближайшие дни
Руководство «Лос-Анджелес Лейкерс» в ближайшие дни намерено предложить Тайрону Лю место главного тренера команды, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Эдриан Войнаровски.
Обновлено вчера в 14:19
Здоровье
Эксперты предупредили об опасности мытья курицы перед приготовлением
Специалисты рекомендуют не мыть курицу перед ее приготовлением.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Ставший вторым на шоу «Голос» положительно оценил проигрыш дочери Алсу
В финале шоу победила дочь Алсу Микелла Абрамова, однако после голосования гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст заявил, что активность звонков и СМС «в поддержку одного из участников» превысила количество голосов в пользу других конкурсантов.
Обновлено в 05:47
Политика
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина
В Казахстане кандидатом в президенты впервые зарегистрирована женщина. Это депутат нижней палаты парламента страны Дания Еспаева.
Обновлено в 06:30
Авто
В Польше показали тюнингованный ВАЗ-2106
Тюнинг-ателье TRS Racing из небольшого польского города Ченстохов, представило очередной вариант доработки автомобиля ВАЗ-2106.
Обновлено вчера в 06:14
Политика
В Крыму из-за потока украинцев усилен режим работы
Поток пассажиров через границу Украины с Крымом вырос в два-три раза во время праздников.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Три человека погибли в ДТП в Туве
Автомобиль перевернулся на трассе Ак-Довурак - Абаза в Туве, погибли три человека.
Обновлено в 03:02
Шоу-бизнес
Семья Алсу впервые высказалась после скандала на «Голосе. Дети»
Победительница шоу Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и банкира Яна Абрамова, в СМС-голосовании получила в полтора раза больше голосов, чем ближайший конкурент, а по телефонным звонкам в 18 раз опередила финалиста, занявшего второе место.
Обновлено вчера в 06:27
Хоккей
Петри Контиола перешёл в «Йокерит»
Финский хоккейный клуб «Йокерит» подписал контракт с нападающим Петри Контиолой, информирует официальный сайт команды.
Обновлено в 06:00
Футбол
«Зенит» показал, в какой форме сыграет с «Ахматом»
ФК «Зенит» опубликовал в своем Твиттер фотографию формы, в которой игроки петербургского клуба выйдут на поле против «Ахмата» в Грозном.
Обновлено в 05:12
Футбол
Каррера обратился к болельщикам «Спартака»
Экс-главный тренер «Спартака» Массимо Каррера обратился к болельщикам «красно-белых».
Обновлено в 05:48
Армия и оружие
Вандалы осквернили могилу Героя СССР Александра Медведева в Москве
О случившемся рассказала дочь генерал-полковника авиации. Эта могила считается объектом культурного наследия.
Обновлено в 06:14
Политика
В Госдуме ответили на слова депутата Рады о «братском народе»
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал RT слова депутата Верховной рады от партии «Батькивщина» Ивана Крулько о том, что украинцы «вновь станут братским народом» для русских, когда согласятся стать вассалами России.
Обновлено в 03:02