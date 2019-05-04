Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Эссен» вернулся в Севастополь
Фрегат российского Черноморского флота «Адмирал Эссен» выполнил задачи в Средиземном море и прибыл в Севастополь.
Обновлено в 08:41
Наука
Пассивное курение способствует развитию гипертонии
Пассивное курение, с которым человек сталкивается на работе, коррелирует с повышением риска гипертонии на 13%.
Обновлено в 08:22
Футбол
Суарес сыграет с «Ливерпулем» во вторник, несмотря на ушиб голеностопа
Форвард пропустит сегодняшний матч 36-го тура Ла Лиги с «Сельтой», но точно сможет сыграть во вторник с «Ливерпулем».
Обновлено в 06:15
Политика
Трибунал по делу украинских моряков состоится 10 мая
Слушания по делу украинских моряков в Международном трибунале по морскому праву пройдут 10 мая.
Обновлено вчера в 19:40
Футбол
Гол Фернандо принес «Спартаку» победу над «Уралом»
Обновлено в 09:05
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Происшествия
Суд арестовал признавшегося в убийстве сестры основателя Lingualeo
Дюртюлинский районный суд на два месяца арестовал основателя приложения для изучения языка Lingualeo Айнура Абдулнасырова, подозреваемого в убийстве сестры.
Обновлено в 06:30
Футбол
«Сочи» обыграл «Сибирь» и вышел на первое место в ФНЛ
Обновлено в 08:02
Кино
В мире отмечается День Звездных войн
Обновлено в 01:22
Футбол
«Реал» может отдать за Погба €185 млн
Как сообщает Daily Mail, продажа игрока может состояться в случае предложения не менее €185 млн.
Обновлено в 07:55
Происшествия
В США Boeing 737 с сотней пассажиров на борту упал в реку
Самолет Boeing 737 со 136 пассажирами на борту упал в реку в городе Джексонвилл, штат Флорида.
Обновлено в 00:19
Происшествия
После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело
После гибели военного на полигоне в Свердловской области из-за взрыва боеприпаса возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:59
Политика
Зеленский предложит депутатам провести инаугурацию 19 мая
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что будет предлагать депутатам провести инаугурацию 19 мая.
Обновлено в 08:05
Происшествия
В Челябинской области неизвестный зарезал пять человек
Обновлено в 08:03
Общество
В МЧС напомнили порядок действий при разбитом градуснике
В МЧС напомнили, что нужно делать, если разбился градусник.
Обновлено в 05:39
Футбол
Семак не включил Дзюбу в стартовый состав «Зенита» на матч с «Ахматом»
Главный тренер петербургского футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак объявил стартовый состав своей команды на матч с «Ахматом».
Обновлено в 08:27
Музыка
В Дубае прошел фестиваль «Жара» с участием российских артистов
Обновлено в 01:24
Экономика
Правительство выделило регионам 14 млрд рублей на поддержку фермеров
Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о распределении между 83 регионами страны почти 14 млрд руб. на поддержку фермеров и развитие сельской кооперации.
Обновлено в 02:23
Здоровье
Российские туристы застряли в Монголии из-за чумы
В Монголии из-за вспышки чумы оказались заблокированы 17 российских туристов.
Обновлено в 06:13
Общество
На 5 мая в Петербурге потеплеет, но будет дождь
Как сообщает ГУ МЧС по Петербургу, в Северной столице днем потеплеет до плюс 12 градусов, а ночью температура воздуха будет около пяти градусов тепла.
Обновлено в 07:50
Футбол
«Тоттенхэм» вдевятером проиграл «Борнмуту» в матче чемпионата Англии
"Тоттенхэм" в меньшинстве уступил на выезде "Борнмуту" в матче 37-го тура чемпионата Англии по футболу.
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
В Челябинске соберут первый боевой трактор
Обновлено в 08:22
Авто
Названы 10 самых продаваемых отечественных автомобилей с пробегом
За 1 квартал 2019 года в России было продано 309 тыс. подержанных легковых автомобилей отечественных марок – на 4% меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 06:01
Наука
15-метровая «летающая рыба» прошла испытания
Первое испытание «летающая рыба» прошла успешно. Аппарат преодолел дистанцию в 120 метров в закрытом испытательном ангаре.
Обновлено 01 мая в 18:39
Общество
На дне Баренцева моря нашли советский боевой корабль
"Специалистам Северного флота удалось идентифицировать подводный объект, находящийся на дне Баренцева моря неподалеку от острова Кильдин, как советский большой морской охотник БО-224 типа SC", - приводятся в сообщении слова командующего Севфлотом адмирала Николая Евменова.
Обновлено в 09:45
Происшествия
В Черкассах журналист попал в реанимацию после нападения
В украинском городе Черкассы неизвестные избили журналиста Вадима Комарова, он госпитализирован и находится в реанимации.
Обновлено в 09:09
Шоу-бизнес
Назло врагам: Бритни Спирс после слухов о помешательстве снялась в новой фотосессии
Сама Бритни Спирс предпочитает не говорить на эту тему, однако сегодня она разместила в Твиттере кадры из новой фотосессии.
Обновлено в 08:25
Происшествия
Организаторы первомайского шествия обратились в СК и прокуратуру
Обновлено вчера в 14:21
Экономика
Россия стала мировым лидером по закупкам золота
Россия в первом квартале 2019 году стала крупнейшим покупателем золота по данным Всемирного совета по золоту (WGC), который, правда, не уточнил, о каких объемах закупок идет речь.
Обновлено 02 мая в 22:00