Политика
Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Авто
Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей
Обновлено в 06:57
Происшествия
В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве
В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол
Семак первым в истории стал чемпионом России как футболист и тренер
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие
Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа
Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Общество
На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада
Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Политика
США и Словакия высказались против «Северного потока-2»
Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Политика
США могут начать поставлять газ на Украину
Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Политика
Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии
Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Политика
Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому
Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Общество
В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов
Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Кино
В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»
В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Культура
В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
Два льва напали на работника зоопарка в Германии
Обновлено в 11:56
Общество
Актобе отказался от «Бессмертного полка»
В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Культура
Путин наградил орденами работников культуры
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами работников культуры, среди них актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные.
Обновлено в 15:42
Происшествия
На северо-западе Москвы загорелась сухая трава
Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, горение травы происходит на внутренней стороне 71 километра МКАД.
Обновлено в 09:18
Общество
На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку
В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Политика
Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины
Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика
Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке
Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Общество
Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики
Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Музыка
Небензя спел в ООН песни военных лет
Обновлено в 14:37
Происшествия
В Венесуэле разбился военный вертолет
Обновлено в 11:56
Общество
Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима
Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Происшествия
Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП
В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол
«Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины
Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:50
Футбол
Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»
Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
Обновлено в 15:41
Происшествия
В Курганской области сгорели более 20 дачных домов
Обновлено в 13:19
Авто
Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом
Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01