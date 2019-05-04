Политика

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российскимРБК 03:34

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что преимуществом украинского паспорта перед российским является возможность свободно посетить большее количество стран.
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Порошенко отметил преимущества паспорта Украины перед российским

RT на русском03:51

В Совфеде ответили Порошенко на слова о «превосходстве» украинского паспорта

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Порошенко заявил о превосходстве украинского паспорта над российским

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В Совфеде поставили на место Порошенко после слов о паспортах

Газета.Ru10:30

Порошенко сравнил украинский паспорт с российским

News.ru03:40

Порошенко заявил о преимуществах украинского паспорта перед российским

РБК03:34

Петр Порошенко сравнил украинский и российский паспорта

SM News02:28
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Авто

Топ-5 автомобилей, которые скопировали с отечественных моделей

Обновлено в 06:57
Происшествия

В Челябинской области задержали подозреваемого в массовом убийстве

В Челябинской области задержали подозреваемого в убийстве четырех взрослых и ребенка, тела которых нашли сегодня в частном доме в городе Нязепетровске.
Обновлено в 12:30
Футбол

Семак первым в истории стал чемпионом России как футболист и тренер

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак стал первым в истории, кто стал чемпионом России в качестве футболиста и наставника.
Обновлено в 15:06
Армия и оружие

Израиль в ответ на ракеты поразил 120 военных целей в секторе Газа

Израильские военные в ответ на ракетные обстрелы территории еврейского государства в субботу поразили 120 военных целей радикалов в секторе Газа.
Обновлено в 12:52
Общество

На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.
Обновлено в 15:29
Политика

США и Словакия высказались против «Северного потока-2»

Соединенные Штаты и Словакия выступают против строительства газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено вчера в 17:38
Политика

США могут начать поставлять газ на Украину

Украинский «Нафтогаз» ведет переговоры с США о поставках газа на Украину, заявил в интервью «Голосу Америки» глава компании Андрей Коболев.
Обновлено вчера в 04:42
Политика

Чистая нефть из России поступила на станцию «Мозырь» в Белоруссии

Впервые «Белнефтехим» сообщил о резком снижении качества поступающей из России нефти 19 апреля.
Обновлено в 10:57
Политика

Ляшко приготовил «три ключевых вопроса» Зеленскому

Лидер парламентской фракции РПЛ Олег Ляшко заявил, что у него есть "три ключевых вопроса", которые он хотел бы задать новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 13:37
Происшествия

После гибели военного из-за взрыва на полигоне возбуждено дело

Обновлено в 07:59
Общество

В Петербурге откроется Фестиваль ледоколов

Фестиваль ледоколов откроется в субботу в Петербурге.
Обновлено вчера в 17:23
Кино

В Крыму начались съемки продолжения «Гардемаринов»

В Крыму начались съемки картины Светланы Дружининой «Гардемарины — 4», сообщает «Пятый канал».
Обновлено в 02:05
Культура

В Индии на месте студии Раджа Капура построят жилой комплекс

Обновлено вчера в 22:50
Игры

Forbes o творце Star Citizen: «Некомпетентность космических масштабов»

Обновлено в 11:39
Происшествия

Два льва напали на работника зоопарка в Германии

Обновлено в 11:56
Общество

Актобе отказался от «Бессмертного полка»

В казахстанском городе Актобе отказались от проведения акции "Бессмертный полк".
Обновлено в 13:27
Культура

Путин наградил орденами работников культуры

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами работников культуры, среди них актер Сергей Гармаш, президент МХАТ имени Горького Татьяна Доронина, артисты цирка Аскольд и Эдгард Запашные.
Обновлено в 15:42
Происшествия

На северо-западе Москвы загорелась сухая трава

Как уточнили РИА Новости в столичном главке МЧС РФ, горение травы происходит на внутренней стороне 71 километра МКАД.
Обновлено в 09:18
Общество

На крымскотатарском празднике Хыдырлез представили 800-литровую турку

В этом году повышенный интерес вызвала огромная турка для варки кофе - джезва высотой 2,2 метра и емкостью 800 литров, изготовленная симферопольскими мастерами.
Обновлено в 14:53
Политика

Крымские пограничники усилили режим из-за потока туристов с Украины

Отдыхающим советуют рассмотреть вариант выезда не только через «Армянск» и «Джанкой», но и «Перекоп», передаёт РИА Новости.
Обновлено в 02:44
Политика

Архиепископ Америки Димитрий подал прошение об отставке

Глава Греческой православной архиепископии Америки Димитрий подал прошение об отставке, сообщил Константинопольский патриархат.
Обновлено в 10:32
Общество

Замминистра строительства Нижегородской области заподозрили в ношении фашистской символики

Нижегородец Андрей Репин обратил внимание на то, что на встрече с обманутыми дольщиками ЖК «Новинки Smart City», которая состоялась 3 мая в Богородском районе, заместитель министра строительства Нижегородской области Александр Курчанинов был одет в куртку армейского образца с нашивкой на рукаве, которая очень похожа на эмблему дивизии Верхмахта «Эдельвейс».
Обновлено в 07:45
Музыка

Небензя спел в ООН песни военных лет

Обновлено в 14:37
Происшествия

В Венесуэле разбился военный вертолет

Обновлено в 11:56
Общество

Украинский генпрокурор Юрий Луценко замечен с семьей в аэропорту Рима

Пребывающего на должности генпрокурора Украина Юрия Луценко заметили с семьей в аэропорту Рима.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Опубликовано видео с места гибели участников Stand Up в ДТП

В Сети появилось видео крупной аварии в Краснодарском крае, в которой погибли комики проекта Stand Up Денис Маловичко и Елена Зуева.
Обновлено в 06:14
Футбол

«Шахтер» разгромил «Львов» в матче чемпионата Украины

Донецкий "Шахтер" разгромил "Львов" в матче 27-го тура чемпионата Украины по футболу.
Обновлено в 14:50
Футбол

Сергей Прядкин: «РПЛ зарабатывает около 30 миллионов долларов в год»

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин рассказал о том, когда в России появится VAR и новые лица среди владельцев клубов.
Обновлено в 15:41
Происшествия

В Курганской области сгорели более 20 дачных домов

Обновлено в 13:19
Авто

Составлен топ-10 самых популярных российских авто с пробегом

Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали самые популярные в России отечественные легковушки с пробегом.
Обновлено в 06:01
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