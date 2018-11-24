Важные выборы состоятся в следующем году и в Украине – президентские, парламентские. И очень важно не дать России повлиять на эти выборы. Мы видим уже сейчас многочисленные попытки… Наши общие усилия дают нам надежду, что мы сможем эффективно противодействовать указанным угрозам.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Россия предпринимает многочисленные попытки повлиять на ход предстоящих выборов на Украине. Об этом сообщает РИА "Новости". Украинский лидер подчеркнул, что в 2019 году в стране пройдут очень важные выборы - президентские и парламентские.

Порошенко заявил о попытках России вмешаться в выборы на Украине

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