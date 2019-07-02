Политика
Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»RT на русском 04:05
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
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Общество
Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика
В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией
Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Происшествия
В деле Голунова не нашли подозреваемых
Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика
В Петербурге определился список кандидатов на пост губернатора
В список претендентов на пост главы Смольного попали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец; депутат Госдумы от фракции КПРФ режиссер Владимир Бортко, депутаты петербургского парламента Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (баллотируется от партии «Гражданская платформа»).
Обновлено в 06:41
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика
Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год
Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Ушел из жизни отец Николая Баскова
Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Политика
ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»
Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Футбол
Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»
Обновлено в 05:39
Происшествия
В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя
В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество
Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Футбол
Зе Луиш покинул расположение «Спартака»
Обновлено в 07:59
Происшествия
Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме
В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Происшествия
В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II
Обновлено в 06:59
Энергетика
Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива
Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Происшествия
Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео
В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия
В Лондоне из самолета выпал труп безбилетника
В лондонском аэропорту Хитроу случилось ЧП. При посадке самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпал труп безбилетника.
Обновлено вчера в 17:26
Политика
В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира
В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Авто
Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California
Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей
Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
На Кипре упала ракета с русскими буквами
Глубокой ночью в понедельник на территории Турецкой республики Северного Кипра рядом с деревней Ташкент в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал и взорвался неизвестный объект.
Обновлено вчера в 06:17
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Авто
Показана внешность нового Opel для России
В каталоге патентов Федерального института промышленной собственности появились документы на новую модель Opel.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес
Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами
Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46