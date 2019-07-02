Политика

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»RT на русском 04:05

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что русский язык в Донбассе мог бы получить статус регионального при условии, что украинский язык будет оставаться государственным, а территория региона будет находиться в составе Украины.
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Порошенко заявил о ползущем «пророссийском реванше»

Газета.Ru06:44

Порошенко заявил о «ползучем пророссийском реванше»

RT на русском04:05

Порошенко рассказал о ползучем пророссийском реванше

Lenta.ru06:22

Порошенко рассказал о «ползучем пророссийском реванше»

Московский Комсомолец05:21

Порошенко заявил о ползущем с Донбасса «пророссийском реванше»

Известия04:48

Порошенко делится видениями. Он узрел «ползучий российский реванш»

Фонтанка.Ру06:31

Пророссийский реванш: Порошенко высказался об официальном русском языке в Донбассе

РЕН ТВ03:01
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 08:15, Вашингтон
Транспорт

В метро Москвы произошел сбой в автоматах по продаже билетов

Обновлено в 05:09
Общество

Макгрегор бросил вызов Мейвезеру в Bottle Cap Challenge

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конор Макгрегор поучаствовал в новом вирусному челлендже в социальных сетях - Bottle Cap Challenge.
Обновлено вчера в 22:45
Политика

В ЕС назвали условия возобновления торговых отношений с Россией

Мальстрем указала на то, что ответственность за ситуацию в Украине лежит именно на РФ.
Обновлено в 05:00
Общество

В пресс-службе красноярского губернатора объяснили инцидент в Канске

Обновлено в 05:56
Происшествия

В деле Голунова не нашли подозреваемых

Дело журналиста Ивана Голунова передано из МВД в Следственный комитет, передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:37
Политика

В Петербурге определился список кандидатов на пост губернатора

В список претендентов на пост главы Смольного попали врио губернатора Петербурга Александр Беглов, который идет на выборы как самовыдвиженец; депутат Госдумы от фракции КПРФ режиссер Владимир Бортко, депутаты петербургского парламента Надежда Тихонова («Справедливая Россия») и Михаил Амосов (баллотируется от партии «Гражданская платформа»).
Обновлено в 06:41
Общество

2 июля состоится полное солнечное затмение

2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Экономика

Медведев поручил начать финансирование нацпроектов на 2020 год

Приступить к работе с финансовыми ресурсами, необходимыми для реализации национальных проектов в 2020 году, поручил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес

Ушел из жизни отец Николая Баскова

Коллега выразил певцу свои соболезнования Сегодня юморист Владимир Винокур сообщил о смерти 67-летнего отца Николая Баскова по имени Виктор.
Обновлено вчера в 11:00
Единоборства

Нурмагомедов посоветовал Макгрегору не делать провокаций в Абу-Даби

Обновлено в 07:58
Спорт

Екатеринбург выбрали местом проведения летней Универсиады 2023 года

Обновлено в 06:22
Политика

ТАСС сообщил об увольнении более 80 сотрудников «Ильюшина»

Из ПАО «Ильюшин» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) уволились несколько десятков сотрудников, в том числе топ-менеджеры, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.
Обновлено в 07:05
Футбол

Маркизио попрощался с болельщиками «Зенита»

Обновлено в 05:39
Происшествия

В Подмосковье охранник магазина задушил покупателя

В Московской области охранник продуктового супермаркета задушил покупателя, которого заподозрил в краже, передает агентство "Москва".
Обновлено в 05:10
Общество

Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Футбол

Зе Луиш покинул расположение «Спартака»

Обновлено в 07:59
Происшествия

Врача задержали из-за смерти младенца в роддоме

В Калининграде задержали врача-реаниматолога Элину Сушкевич по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме.
Обновлено 29 июня в 16:16
Общество

Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Супруга премьер-министра Объединенных Арабских Эмиратов, 45-летняя Хайя бинт аль Хуссейн, сбежала, прихватив с собой порядка 40 миллионов долларов.
Обновлено 29 июня в 08:42
Происшествия

В центре Москвы нашли крупный клад времен Николая II

Обновлено в 06:59
Энергетика

Путину доложили о перспективах развития рынка газомоторного топлива

Как сообщало ИА REGNUM, в России за три года спрос на газомоторное топливо вырос на 37% — до 598,2 млн кубометров.
Обновлено в 07:26
Происшествия

Россиянка отомстила назойливому поклоннику и попала на видео

В Санкт-Петербурге водитель серебристого седана Chevrolet прокатила на капоте назойливого мужчину, который якобы пытался с ней познакомиться.
Обновлено в 06:29
Происшествия

В Лондоне из самолета выпал труп безбилетника

В лондонском аэропорту Хитроу случилось ЧП. При посадке самолета авиакомпании Kenya Airways из отсека шасси выпал труп безбилетника.
Обновлено вчера в 17:26
Политика

В Италии к визиту Путина нарисовали трактором портрет князя Владимира

В деревне Кастаньяро под Вероной итальянский художник Дарио Гамбарин нарисовал с помощью трактора портрет крестителя Руси равноапостольного князя Владимира.
Обновлено в 03:59
Авто

Volkswagen анонсировал обновленный кемпер California

Volkswagen опубликовал первые дизайн-скетчи обновленного кемпера California.
Обновлено в 07:49
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за чешских властей

Авиакомпании «Аэрофлот» пришлось отменить рейсы в Прагу. Об этом сообщается на официальном сайте авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

На Кипре упала ракета с русскими буквами

Глубокой ночью в понедельник на территории Турецкой республики Северного Кипра рядом с деревней Ташкент в 20 километрах к северо-востоку от Никосии упал и взорвался неизвестный объект.
Обновлено вчера в 06:17
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Авто

Показана внешность нового Opel для России

В каталоге патентов Федерального института промышленной собственности появились документы на новую модель Opel.
Обновлено в 06:30
Шоу-бизнес

Сати Казанова огорчила фанатов и мужа огромными губами

Певица Сати Казанова провела опрос среди своих поклонников.
Обновлено в 05:46
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