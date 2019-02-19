Политика

Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с РоссиейРБК 05:41

Порошенко не уточнил, в какой момент США, по словам Пенса, прекратили контакты с Россией. Встреча вице-президента США и президента Украины состоялась 16 февраля. Украинские моряки были задержаны российскими пограничниками в ноябре 2018 года.
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Петр Порошенко
В Мюнхене я встретился с вице-президентом США Майком Пенсом, который рассказал, что американское руководство отменило все встречи с Россией из-за акта агрессии в Керченском проливе. Пока российская сторона не отпустит украинских моряков, контактов не будет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныRuNews24.ru 08:26

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