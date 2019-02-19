Политика
Порошенко заявил о полном отказе США от переговоров с РоссиейРБК 05:41
Официальные лица США отказались от любых встреч с российскими дипломатами, до тех пор пока Москва не освободит арестованных в Керченском проливе украинских моряков.
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Руководство США из-за акта агрессии в Керченском проливе отменило все встречи с россиянами. И пока не отпустят, встреч не будет.
— Петр Порошенко, президент УкраиныИнфо24 06:32
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Происшествия
Полковник Квачков вышел на свободу
Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
Обновлено в 02:40
Общество
Умер знаменитый модельер Карл Лагерфельд
Знаменитый кутюрье Карл Лагерфельд скончался 19 февраля на 86-м году жизни. Он руководил модным домом Chanel с 1983 года.
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Происшествия
В Ростовской области шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом
Шесть человек погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения трех автомобилей, в том числе микроавтобуса в Ростовской области, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.
Обновлено в 06:31
Общество
Роскачество назвало лучшие российские вина
Обновлено в 05:36
Происшествия
В Дербентском районе Дагестана введён режим КТО
Режим контртеррористической операции (КТО) введён на территории Дербентского района Дагестана.
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Политика
Медведев обсудит с главами регионов ход «мусорной реформы»
Председатель Правительства Дмитрий Медведев 19 февраля проведет большое совещание, посвященное переходу на новую систему обращения с твердыми бытовыми отходами.
Обновлено вчера в 16:29
Экономика
ЦБ: Объем хищений с банковских карт вырос почти в полтора раза
Объем несанкционированных операций с использованием карт российских банков в 2018 году вырос на 44%, до 1,38 миллиарда рублей, количество таких операций возросло на 31% - преступникам 417 тысяч раз удавалось различными способами получать средства граждан.
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Политика
В Госдуме проверят публикацию о запрете на покупку машины без гаража
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в ходе заседания поручил комитетам по информационной политике и безопасности провести расследование в связи с публикацией в СМИ информации, что в нижней палате парламента обсуждается идея запрета на покупку автомобиля без гаража.
Обновлено в 06:54
Происшествия
У матери найденного в Лосином Острове мальчика изъяли скотч и нож
Следователи нашли у женщины, которая заявила о пропаже ее шестилетнего сына в московском национальном парке Лосиный Остров, три рулона скотча и нож.
Обновлено в 03:23
Политика
Порошенко подписал закон о курсе Украины в ЕС и НАТО
Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о внесении в Конституцию изменений, закрепляющих курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО.
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Культура
Сын Децла выступил против съемок фильма об отце
О своем решении снять документальный фильм о Децле журналист Роман Супер сообщил 18 февраля, начав кампанию по сбору средств.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Подростки-грабители избили полицейского в Москве
Подростки нанесли побои лейтенанту полиции в ходе конфликта на юго-востоке Москвы, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
Обновлено в 07:17
Общество
Познер извинился за шутку о китайцах
Телеведущий Владимир Познер на заседании Общественной коллегии по жалобам на прессу назвал «очень неудачной шуткой» свое высказывание в адрес китайцев, передает «РИА Новости».
Обновлено в 06:39
Транспорт
Минтранс разрешил пользоваться электронным посадочным талоном
Перевозчик обязан сообщать пассажирам о возможности использования электронного талона, в том числе на своем сайте.
Обновлено в 06:28
Политика
Украина требует отменить показ фильма «Т-34» в США
Посольство Украины в США призвало представителей американских кинотеатров отказаться от показа российской картины "Т-34".
Обновлено в 01:20
Армия и оружие
Госдума запретила военным пользоваться гаджетами на службе
Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила законопроект, согласно которому на службе военным и призывникам будет запрещено пользоваться гаджетами.
Обновлено в 04:11
Армия и оружие
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Индийский многоцелевой истребитель Су-30МКИ во время учений Vayu Shakti 2019, проходящих в феврале на полигоне Похран в штате Раджастхан (Индия), продемонстрировал сброс бомб с лазерным наведением Griffin LGB (Laser Guided Bomb).
Обновлено в 02:50
Футбол
Замглавреда «Эха Москвы» Бунтман извинился перед болельщиками «Зенита»
Заместитель главного редактора Эха Москвы извинился в эфире перед болельщиками Зенита за критику и отказался вести радиопередачу.
Обновлено в 03:20
Общество
В России предложили закрывать супермаркеты по выходным
В Совете Федерации предложили ограничить работу крупных супермаркетов в выходные дни.
Обновлено в 03:06
Политика
Испанцы гордятся тем, что участвовали в блокаде Ленинграда
Обновлено вчера в 06:10
Происшествия
В Красноярске СК отказался заводить дело об избиении активистов из-за поддержки Навального
В Красноярске Следственный комитет отказался возбуждать уголовного дела об избиении полицейскими активистов Даниила Маркелова и Даниила Большакова, поскольку они являются сторонниками Алексея Навального.
Обновлено в 06:09
Армия и оружие
Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены
Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено вчера в 07:36
Политика
Потери российских экспортеров из-за санкций превысили $6 млрд
Российские экспортеры потеряли $6,3 млрд из-за экономических санкций Запада.
Обновлено вчера в 09:50
Общество
Суд оштрафовал клинику Елены Малышевой за нарушения
Арбитражный суд Москвы постановил оштрафовать Медицинский центр Елены Малышевой за «грубые нарушения лицензионных требований при осуществлении деятельности по пластической хирургии», которые выявила проверка Росздравнадзора по Москве.
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Политика
Лавров прокомментировал блокировку проекта RT в Facebook
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал блокировку администрацией Facebook проекта In The Now.
Обновлено в 05:11
Политика
Кадыров во время больничного сочинил стихи
Глава Чечни Рамзан Кадыров сочинил стихи, посвященные его родному тейпу Беной, пока находился на больничном.
Обновлено в 00:13
Экономика
ФАС объяснила рост цен на продукты необходимостью получать прибыль
Замглавы ФАС Андрей Цыганов отметил, что цены на продовольственные товары должны расти, чтобы производители могли получать адекватную прибыль и развиваться.
Обновлено в 02:51
Политика
Польша строит канал через Балтийскую косу в обход России
По задумке польских властей, канал позволит судам длиной до 100 метров заходить в польский порт Эльблонг в обход территориальных вод РФ, тогда как сейчас они вынуждены проходить через российский Балтийск, где находится главная база Балтфлота.
Обновлено в 04:54
Происшествия
В администрации Щелковского района Подмосковья идут обыски
Следователи СК проводят обыски в администрации Щелковского района Московской области.
Обновлено в 04:25