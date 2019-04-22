Политика

Порошенко согласился стать президентом Украины через годГазета.Ru 13:00

Украинский президент Петр Порошенко, который уступил Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, рассказал, что намерен снова возглавить Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Петр Порошенко
Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:57

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Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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