Политика
Порошенко согласился стать президентом Украины через годГазета.Ru 13:00
Украинский президент Петр Порошенко, который уступил Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, рассказал, что намерен снова возглавить Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов.
— Петр Порошенко, президент УкраиныSM News 12:57
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