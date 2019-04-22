Порошенко согласился стать президентом Украины через годГазета.Ru 13:00

Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов.

Украинский президент Петр Порошенко, который уступил Владимиру Зеленскому во втором туре выборов главы государства, рассказал, что намерен снова возглавить Украину. Об этом сообщает РИА "Новости".

Порошенко согласился стать президентом Украины через год

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