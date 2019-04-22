Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента УкраиныИзвестия 13:05

Я не ухожу из политики. Мы объединяемся для того, чтобы обеспечить наши общие победы уже в ближайшем будущем. Совместно мы идем побеждать на парламентские выборы. Совместно мы вернемся на улицу Банковую после следующих президентских выборов.

Президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия подходят к концу, заявил о намерении вернуться в администрацию главы государства через один срок. Об этом он сообщил во время выступления перед своими сторонниками, которые собрались на митинг у здания администрации в Киеве в понедельник, 22 апреля.

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

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