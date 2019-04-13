Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в ДонбассеРБК 00:58
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
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Как только безопасный компонент минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРоссийский Диалог 01:54
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