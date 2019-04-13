Порошенко заявил о планах провести выборы в ДонбассеРБК 00:58

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Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

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