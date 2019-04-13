Порошенко заявил о планах провести выборы в ДонбассеРБК 00:58

Как только безопасный компонент минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».

Порошенко заявил о планах провести выборы в Донбассе

Интернет Facebook планирует вернуть чаты в основное приложение социальной сети Компания Facebook планирует вернуть возможность переписываться личными сообщениями в свою социальную сеть.

Единоборства Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Происшествия СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.

Автоспорт Александер Элбон не примет участие в квалификации Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.

Культура Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.

Экономика Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.

Армия и оружие Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО» Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".

Шоу-бизнес Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.

Экономика ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.

Политика Глава Военного совета Судана ушел в отставку По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.

Экономика Греция намерена досрочно погасить половину долга перед МВФ Правительство Греции намерено заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном погашении около половины суммы кредитов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВФ.

Хоккей НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса».

Космос В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.

Общество Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах» Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.

Баскетбол Стеф Карри перед каждым матчем ест попкорн Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри признался, что перед каждым матчем ест попкорн.

Авто Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.

Политика Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.

Политика Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.

Общество Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах У остальных депутатов доходы скромнее и составляют в среднем 4,8 млн руб. Самым "бедным" челябинским депутатом Госдумы стал Олег Колесников, который заработал 3,8 млн руб. Его супруга - депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова за 2018 г. задекларировала около 4,4 млн руб. В собственности у семьи лишь две квартиры в безвозмездном пользовании.