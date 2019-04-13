Политика
Порошенко заявил о планах провести выборы в ДонбассеРБК 00:58
Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».
Читать в источнике
Оценить22
Как только безопасный компонент минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРоссийский Диалог 01:54
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 04:11, Ашберн
Интернет
Facebook планирует вернуть чаты в основное приложение социальной сети
Компания Facebook планирует вернуть возможность переписываться личными сообщениями в свою социальную сеть.
Обновлено в 03:54
Единоборства
Ломаченко отстоял два чемпионских пояса в бою с Кроллом
Чемпион в легком весе по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) Василий Ломаченко (Украина) нокаутировал британца Энтони Кролла.
Обновлено в 02:41
Финансы
Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.
Обновлено вчера в 18:05
Хоккей
«Авангард» и ЦСКА начнут борьбу за Кубок Гагарина
Обновлено в 00:00
Происшествия
СК возбудил уголовное дело после ликвидации боевиков в Тюмени
Следователи возбудили уголовное дело после ликвидации боевиков террористической группировки "Исламское государство"* в Тюмени.
Обновлено в 03:33
Автоспорт
Александер Элбон не примет участие в квалификации
Обследование не выявило никаких повреждений, Элбон был допущен к дальнейшему участию в уик-энде, но Александер не примет участие в квалификации.
Обновлено в 01:14
Культура
Британский комик умер на сцене после шутки про инсульт
Британский комик Ян Когнито умер на сцене в баре после шутки про инсульт.
Обновлено вчера в 14:23
Экономика
Visa повысила предельную сумму покупок без пин-кода
Платежная система Visa с 13 апреля увеличила максимальную сумму покупок, при бесконтактной оплате которых не требуется вводить пин-код.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Немецкий журналист назвал С-400 «кошмаром для НАТО»
Российские зенитно-ракетные комплексы С-400 являются одной из самых мощных систем ПВО в мире, при этом для Москвы они – "бестселлер", в то время как для НАТО – "кошмар".
Обновлено вчера в 19:08
Шоу-бизнес
Названа сумма, в которую обойдется юбилейный банкет Аллы Пугачевой
Как ресурсу уточнили в заведении, ожидаются 150 гостей. Общая сумма затрат на торжество - более миллиона рублей.
Обновлено вчера в 12:30
Экономика
ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
Обновлено вчера в 08:46
Экономика
Путин и Медведев опубликовали декларации о своих доходах
Обновлено вчера в 11:33
Происшествия
Водитель BMW обстрелял тракториста в центре Москвы
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Глава Военного совета Судана ушел в отставку
По данным агентства, новым руководителем совета стал глава генштаба сухопутных войск Судана Абдельфаттах аль-Бурхан.
Обновлено вчера в 16:11
Экономика
Греция намерена досрочно погасить половину долга перед МВФ
Правительство Греции намерено заключить соглашение с Международным валютным фондом (МВФ) о досрочном погашении около половины суммы кредитов, сообщает агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в МВФ.
Обновлено вчера в 22:53
Армия и оружие
В армии Украины появится новая медаль «За ранение»
В Вооруженных силах Украины появится новая медаль "За ранение".
Обновлено вчера в 13:59
Хоккей
НХЛ открыла дело против Кучерова за толчок соперника на борт
Российскому нападающему «Тампы-Бэй» Никите Кучеров грозит дисквалификация на несколько матчей Кубка Стэнли за толчок на борт игрока «Коламбуса».
Обновлено в 01:48
Космос
В ОАЭ подтвердили, что отправят на МКС космонавта 25 сентября
Директор программы по подготовке эмиратских космонавтов Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида Салем аль-Марри подтвердил РИА Новости, что первый космонавт ОАЭ отправится на орбиту 25 сентября на корабле "Союз-МС 15" с космодрома Байконур.
Обновлено в 02:41
Наука
Ученые нашли идеальный завтрак для больных диабетом
Обновлено в 02:38
Общество
Волочкова объяснила свои слова о «недовольных россиянах»
Балерина и постоянная участница светской хроники Анастасия Волочкова прокомментировала свои слова о недовольных россиянах, которым стоит уехать за рубеж.
Обновлено 11 апреля в 12:37
Баскетбол
Стеф Карри перед каждым матчем ест попкорн
Разыгрывающий «Уорриорз» Стеф Карри признался, что перед каждым матчем ест попкорн.
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
Басурин рассказал, чем обернулась для ВСУ попытка прорыва в ДНР
Обновлено вчера в 08:02
Авто
Редкий BMW E30 M3 1988 года выставлен на продажу за 33 333 долларов
В результате стоимость на авто начала увеличиваться. В настоящее время один редкий экземпляр 1988 года выставлен на продажу.
Обновлено вчера в 08:49
Футбол
«Крылья Советов» победили «Рубин» в матче чемпионата России по футболу
Обновлено вчера в 16:44
Политика
Пушков прокомментировал обещания Порошенко по поводу Донбасса
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков в своём Twitter прокомментировал обещания президента Украины Петра Порошенко по поводу Донбасса.
Обновлено в 03:03
Армия и оружие
Черноморский флот назвал учения НАТО хорошим фоном для своих маневров
Обновлено в 03:38
Политика
Парусник «Седов» не пустили в территориальные воды Польши
Польша отказалась впустить в территориальные воды страны российский парусник "Седов", на котором находятся курсанты Керченского государственного морского технологического университета.
Обновлено вчера в 13:55
Общество
Южноуральские депутаты Госдумы отчитались о доходах
У остальных депутатов доходы скромнее и составляют в среднем 4,8 млн руб. Самым "бедным" челябинским депутатом Госдумы стал Олег Колесников, который заработал 3,8 млн руб. Его супруга - депутат Заксобрания Челябинской области Лена Колесникова за 2018 г. задекларировала около 4,4 млн руб. В собственности у семьи лишь две квартиры в безвозмездном пользовании.
Обновлено в 03:58
Политика
На Украине хотят вернуть в избирательные бюллетени графу «Против всех»
На сайте президента Украины появилась петиция с предложением вернуть в бюллетени графу «Против всех», передает РИА Новости.
Обновлено в 03:54
Космос
На МКС произошла утечка жидкого метана
Обновлено вчера в 11:46