Порошенко заявил о планах провести выборы в ДонбассеРБК 00:58

Как только безопасный компонент минских договоренностей будет установлен, сразу перейти к переговорам по политическому урегулированию и попытаться не позже марта 2020 года провести местные выборы и таким образом завершить политический процесс.

Президент Украины Петр Порошенко заявил о планах провести местные выборы в Донбассе не позднее марта 2020 года, передает «112 Украина».

Армия и оружие Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты Несколько ракет израильский ВВС перехвачены сирийскими ПВО в районе города Масьяф (провинция Хама, Сирия), сообщает SANA.

Происшествия В Петербурге застрелили бизнесмена Владимира Кулебакина В Санкт-Петербурге убили предпринимателя Владимира Кулебакина, неизвестный застрелил его из пистолета с глушителем, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник и подтверждает газета «Петербургский дневник» со ссылкой на ГУ МВД по региону.

Политика Режиссер Оливер Стоун отреагировал на арест Ассанжа Американский кинорежиссер Оливер Стоун назвал основателя портала WikiLeaks Джулиана Ассанжа, арестованного 11 апреля в Лондоне, борцом за правду.

Единоборства Ломаченко победил Кролла нокаутом и защитил пояс WBA и WBO Украинский боксер Василий Ломаченко нанес поражение нокаутом представителю Британии Энтони Кроллу в титульном бою за звание чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в легком весе, проходившем в Лос-Анджелесе.

Хоккей Джон Купер: «Знаю одно — мы найдем решение» Главный тренер «Тампы» Джон Купер подвел итог второй встречи первого раунда Кубка Стэнли против «Коламбуса» (1:5). — Знаю одно — мы найдем решение.

Экономика Путин и Медведев опубликовали декларации о доходах По сравнению с позапрошлым годом доходы Путина сократились на 10 млн руб. Тогда он заработал 18,73 млн руб. Пресс-секретарь президента пояснял, что Путин продал земельный участок площадью 1500 кв. м, однако не уточнил кому и где эта земля расположена.

Происшествия СМИ узнали о похищении хакерами данных тысяч федеральных агентов США Кто именно может стать покупателем такой информации, он не уточнил, заметив однако, что у него есть "более миллиона данных" о сотрудниках нескольких федеральных служб США и американских госорганизаций.

Политика Пушков: Порошенко находится на грани нервного срыва Действующий президент Украины Пётр Порошенко находится на грани нервного срыва и продолжает обещать то же самое, что и обещал пять лет назад, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

Политика Путин заявил об уходе призыва в армию в прошлое Профессиональная армия становится все более востребованной, заявил президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками «Энергомаша», передает корреспондент РБК.

Общество Премьер Японии под цветение сакуры произнес тост и угостил японцев сакэ Бочки с рисовым вином - сакэ - были открыты в субботу с раннего утра, и тысячи японцев пили его чарками в виде квадратных деревянных коробочек в парке "Синдзюку-гёэн" в Токио по случаю сезона цветения сакуры.

Культура Британский комик умер после шутки про инсульт Британский комик Ян Когнито умер во время выступления в баре в городе Бистер. Об этом сообщает The Daily Mail.

Хоккей «Коламбус» обыграл «Тампу» во втором матче серии, Панарин забил гол Гости победили во встрече со счетом 5:1. В составе «Коламбуса» Артемий Панарин записал на свое имя гол и результативную передачу.

Наука Рак кишечника попробуют лечить витамином D Сверхвысокие дозы витамина D могут замедлить рост рака кишечника, как предполагает новое исследование.

Финансы Силуанов рассказал о «плане Б» на случай санкций против госбанков Как сообщил Силуанов после встречи журналистам, инвесторы интересовались, что будет, если введут санкции в отношении банковского сектора.

Авто Названы самые ожидаемые новинки Шанхайского автосалона 2019 Специалисты портала Carsweek.ru решили разобраться во всем многообразии анонсированных новинок, которые покажут публике уже 16 апреля 2019 года.

Космос В ОАЭ объявили имя летящего на МКС первого космонавта страны Военный летчик Хаззаа Аль-Мансури станет первым космонавтом Объединенных Арабских Эмиратов, который осенью отправится на российском корабле "Союз МС-15" на Международную космическую станцию (МКС).

Политика Порошенко и Меркель признали разногласия по «Северному потоку-2» Украина намерена продолжать борьбу за остановку строительства газопровода «Северный поток-2», несмотря на разногласия по этому вопросу с Германией.

Армия и оружие Ким Чен Ын намерен наращивать военную мощь КНДР Северная Корея будет наращивать военную мощь и развивать атомную энергетику, заявил лидер страны Ким Чен Ын.

Общество Омич получил штраф за ролик с Первого канала Как сообщает NGS55.RU, когда-то в программе «Большая разница», которую показывали на Первом канале, появилась пародия на фильм «Семнадцать мгновений весны».

Происшествия Двухлетний мальчик выдал судебным приставам задолжавшего алименты отца Ребенок неплательщика алиментов помог судебным приставам найти своего отца, который спрятался в квартире во время их визита.

Музыка The Chemical Brothers выпустили новый альбом «No Geography» Британский электронный дуэт The Chemical Brothers выпустил свой девятый полноформатный альбом «No Geography».