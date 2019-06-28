Политика

Порошенко заявил о первом шаге для признания Крыма российским в ЕвропеРИА Новости 01:41

Москва добилась возвращения в Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) и так сделала первый шаг к европейскому признанию Крыма российской территорией, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в фейсбуке.
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«Надеюсь, что наша делегация проведёт консультации с президентом и МИД, чтобы на следующей сессии принять скоординированную с нашими партнёрами позицию», — заявил
 Порошенко.
RT на русскомвчера в 23:42

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На Украине поняли, что Европа признает Крым российским

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Порошенко: возвращение России в ПАСЕ - шаг Европы к признанию Крыма российским

Вести.Ruвчера в 22:00
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 01:41, Вашингтон
Театры

Во МХАТе прокомментировали требование актеров вернуть Доронину

МХАТ имени Горького возник в 1987 году, после разделения Московского художественного академического театра на два театра (второй коллектив также назвался МХАТ, через два года получил имя Чехова).
Обновлено вчера в 13:00
Общество

Передачу Малахова про сестер Хачатурян отменили без объяснения причин

Обновлено вчера в 14:10
Футбол

«Краснодар» обыграл ЦСКА в предсезонном матче

Обновлено в 00:20
Общество

Роскачество разработает стандарты на экологическую продукцию

Роскачество планирует разрабатывать стандарты на экологическую продукцию, на верхнем уровне в иерархии будут органические продукты, сообщается в пресс-релиз организации.
Обновлено в 01:25
Политика

Встреча Путина и Трампа началась в Осаке

Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа началась "на полях" саммита "большой двадцатки" в Осаке.
Обновлено в 01:10
Авто

Назван средний годовой пробег автомобилей в России

Обновлено вчера в 08:12
Общество

В Москве оградили забором общественное пространство «Яма»

Обновлено вчера в 20:59
Общество

Екатеринбуржцы сравнили новые скамейки на набережной с гробами

В Екатеринбурге на набережной от Малышева до Карла Маркса появились новые скамейки, которые, по мнению жителей, похожи на гробы, сообщает портал Е1.
Обновлено вчера в 08:47
Армия и оружие

В ЛНР заявили о гибели украинского диверсанта

"В результате попытки проникновения на территорию ЛНР в нейтральной полосе произошел подрыв украинского диверсанта на мине", - сообщили РИА Новости в пресс-службе Народной милиции.
Обновлено вчера в 17:24
Интернет

Reuters узнало об атаке западных спецслужб на «Яндекс»

Хакеры, работающие на западные спецслужбы, в конце 2018 г. атаковали «Яндекс», внедрив редкий тип вредоносных программ, чтобы шпионить за учетными записями пользователей, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 14:52
Политика

Туск ответил на слова Путина об изжившей себя либеральной идее

Глава Евросовета Дональд Туск прокомментировал слова президента России Владимира Путина о том, что современная либеральная идея окончательно себя изжила, сообщается на сайте европейского органа.
Обновлено вчера в 22:38
Финансы

Россия и Китай отказались от расчетов в долларах

Россия и Китай заключили межправительственное соглашение о переходе на расчеты в национальных валютах.
Обновлено вчера в 23:27
Политика

Климкин увидел «ловушку» в предложении МИД России

Глава МИД Украины Павел Климкин утверждает, что официальное предложение МИД России по украинским морякам якобы представляет собой «ловушку» для Киева.
Обновлено вчера в 22:47
Происшествия

В аэропорту «Шереметьево» аварийно сел самолет из Лондона

В столичном аэропорту "Шереметьево" аварийно сел самолет компании Air Astana, летевший из Лондона в Нур-Султан.
Обновлено вчера в 23:42
Происшествия

В районе Химок произошел сбой в движении поездов

Движение поездов нарушено в районе станции Сходня в городе Химки.
Обновлено в 01:29
Игры

Новый конкурс Steam ударил по инди-разработчикам

Обновлено в 01:13
Происшествия

В Волгограде ликвидирован пожар на строительном рынке

Пожарные потушили пожар на складе оптового рынка стройматериалов в Волгограде, сообщил ТАСС официальный представитель ГУ МЧС по Волгоградской области Дмитрий Уланов в пятницу.
Обновлено в 00:39
Политика

Инвалид из Тюмени обратился к президенту США Дональду Трампу

Тюменский правозащитник, блогер Андрей Романов записал видеообращение, адресованное президенту США Дональду Трампу, с просьбой «принять все необходимые меры по принуждению чиновников Российской Федерации из города Тюмени к исполнению Международных правовых актов, Всеобщей декларации прав человека и Конвенции ООН о правах инвалидов».
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия

Петербуржец с мачете напал на охранника из-за парковочного места

В четверг вечером, 27 июня, петербуржец с мачете напал на сотрудника одного из частных охранных предприятий, который припарковал служебную машину возле одного из домов по улице Рылеева.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Светлана Лобода собралась замуж

Популярная певица Светлана Лобода заинтриговала пользователей Сети известием о скорой свадьбе, однако не уточнила имён жениха и невесты.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Полиция выявила миллиардную финансовую пирамиду в Ярославской области

"Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ярославской области задержаны участники межрегиональной организованной группы, подозреваемые в создании финансовой пирамиды", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:38
Общество

Из-за паводка эвакуировали 654 человека в Иркутской области

Паводок из-за проливных дождей продолжает набирать силу Проливные дожди в Иркутской области привели к выходу из русел сразу нескольких рек и подтоплению прибрежной территории и почти двух тысяч домовладений, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 17:57
Политика

Сенат США принял проект военного бюджета на $750 млрд

Сенат США принял проект военного бюджета на 2020 год. Его объем составляет $750 млрд.
Обновлено в 01:11
Политика

В самолете президента Бразилии обнаружили 39 кг кокаина

Обновлено вчера в 07:01
Происшествия

Пожарные спасли 15 человек из горящего дома на севере Москвы

Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на 5-й Магистральной улице, из горящего дома были спасены 15 человек, одному из них потребовалась помощь медиков.
Обновлено в 00:15
Происшествия

Ошибка экипажа стала причиной крушения Ан-148 «Саратовских авиалиний»

Ошибочные действия экипажа стали причиной крушения пассажирского самолета Ан-148 «Саратовских авиалиний» в Подмосковье в феврале прошлого года.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Уголовное дело возбудили в отношении «Рольфа»

Уголовное дело возбудили в отношении компании "Рольф" за "перевод денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов", сообщает BFM.ru.
Обновлено вчера в 08:19
Экономика

Минэкономразвития предложило ввести контроль расходов россиян

Минэкономразвития изучает идею системного контроля доходов и расходов физических лиц для борьбы с теневой экономикой.
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Недвижимость

Жители Дальнего Востока получат ипотеку под два процента годовых

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Обновлено 25 июня в 03:00
Политика

Путин рассказал о встрече с главами нефтяных компаний

На вопрос, стоит ли ожидать продления соглашения по ограничении добычи нефти, Владимир Путин заметил, что договоренности России с Саудовской Аравией и вообще с ОПЕК по стабилизации добычи сыграли положительную роль в стабилизации и прогнозировании ситуации на рынке.
Обновлено вчера в 15:17
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