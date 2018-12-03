Армия и оружие

Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией
RT на русском
04:26

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией. «Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы», — цитирует Порошенко УНИАН.
RT на русском04:26
Петр Порошенко
Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 06:32

Подробнее о событии

Порошенко перебросит войска к границе с Россией

Известия07:16

Порошенко объявил о переброске вооружений к российской границе

РИА Новости06:07

Порошенко сообщил о переброске войск к границе с Россией

РБК05:44

Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

Газета.Ru06:32

По Чехову — ружье должно выстрелить: в Совфеде назвали опасной переброску сил ВСУ к границе России

ФАН06:12

Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

RT на русском04:26

Украина перебросит армейские подразделения к границе с Россией

Интерфакс03:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7123 источника, обновлено в 09:28, Ашберн
Армия и оружие

Столтенберг заявил о наращивании присутствия НАТО в Черном море

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в 2018 году корабли НАТО находились в Черном море на 40 дней больше, чем в прошлом году.
Обновлено в 09:11
Армия и оружие

На Украине начались сборы резервистов

Обновлено в 09:21
Армия и оружие

ОСК разработала проект универсальных боевых кораблей

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) разработала проект универсальных боевых кораблей с модульными надстройками, которые смогут трансформироваться для выполнения четырех разных целей.
Обновлено в 08:23
Армия и оружие

В Сирии ударом беспилотника США уничтожен главарь террористов

В Сирии принадлежащий коалиции во главе с Соединенными Штатами ударный беспилотник ликвидировал одного из главарей террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Абу аль-Умарайна, передает телеканал Fox News.
Обновлено в 08:01
Армия и оружие

Минобороны опубликовало архивные документы ко Дню Неизвестного Солдата

Обновлено в 09:25
Армия и оружие

Тихоокеанский флот стал лучшим флотом ВМФ России за этот год

Напомним, что именно Тихоокеанский флот участвовал в крупнейших за последнее время маневрах «Восток-2018», а также он осуществил несколько дальних походов с визитами в порты десяти иностранных государств.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие

Истребитель F-35 может рассорить Великобританию и США

Как сообщил телеканалу источник в Минобороны королевства, ведомство планировало закупить у американских соратников 138 истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35 типа В (морского базирования), но в настоящее время планы изменились и британские военные планируют часть из вышеназванных истребителей заменить на F-35 типа А (наземного базирования).
Обновлено в 09:21
Армия и оружие

Россия на выставке в Египте представит ударные вертолеты и истребители

Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Испытания двигателя РД-171МВ для «Союза-5» начнутся в 2019 году

Огневые испытания доводочного двигателя РД-171МВ, который будет использоваться в новых ракетах Союз-5, запланированы на следующий год.
Обновлено в 02:52
Армия и оружие

Горе в Северной Осетии присвоено имя погибшего в Сирии Героя России

Правительство России присвоило горе высотой более 3800 метров в Северной Осетии имя Героя России Александра Прохоренко, который погиб под Пальмирой.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие

Грузовик с бойцами ВСУ подорвался в Донбассе, есть погибшие

Обновлено в 08:30
Армия и оружие

Киев планирует потратить почти $36 млн на производство пороха

Украинская компания «Укроборонпром» намерена потратить более 1 млрд гривен (36 млн долларов) на производство пороха и метательных зарядов.
Обновлено в 09:01
Армия и оружие

Комплекс «Аистёнок» обнаруживает танки в 20 км

Комплекс «Аистенок» обнаруживает наземные цели, в частности, танки, на дальности от 200 м до 20 км. Общий вес компонентов системы составляет 135 кг.
Обновлено в 08:52
Армия и оружие

В Мариуполь на выходных прибыли 6 групп западных журналистов

В течение двух дней в Мариуполь прибыли 6 групп западных журналистов, среди которых «CNN», «Associated Press» и «ВВС».
Обновлено в 06:58
Армия и оружие

В Восточном военном округе началась сдача нормативов по стрельбе

Обновлено в 07:48
ещё по теме
Главное