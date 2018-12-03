Армия и оружие
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что в период военного положения будет проведена передислокация подразделений к границе с Россией. «Состоится передислокация соответствующих подразделений для усиления обороны границы», — цитирует Порошенко УНИАН.
RT на русском04:26
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Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 06:32
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