Армия и оружие
Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это необходимый "для усиления обороны границы" шаг. Он добавил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы для резервистов первой очереди.
Газета.Ru06:32
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Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях.
— Петр Порошенко, президент УкраиныГазета.Ru 06:32
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