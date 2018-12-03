Все возможности, которое дает военное положение органам власти, будут использованы для усиления охраны государственной границы с Российской Федерации и административной границы с АР Крым. Будут сокращены сроки боевого слаживания бригад, которые находятся в соответствующих лагерях.

Киев перебрасывает военные подразделения к границе с Россией, заявил президент Украины Петр Порошенко. По его словам, это необходимый "для усиления обороны границы" шаг. Он добавил, что в областях, где объявлено военное положение, будут проведены учебные сборы для резервистов первой очереди.

Порошенко заявил о переброске войск к границе с Россией

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