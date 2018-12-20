Армия и оружие
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морей
Украина перебрасывает войска к побережью Азовского и Черного морейРИА Новостивчера в 13:57
Украина перебрасывает десантно-штурмовые войска к побережью Азовского и Черного морей, заявил президент Петр Порошенко во время посещения подконтрольной Киеву части Донецкой области.
РИА Новостивчера в 13:57
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Также с применением нашей авиации перебрасываются десантно-штурмовые войска, в том числе подразделения 95-й бригады, которая также усилила защиту бассейна побережья Азовского и Черного морей.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда вчера в 15:28
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Порошенко объявил о переброске десантников на защиту побережья Азовского и Черного морей
Газета.Ruвчера в 13:43
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 11:58
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Силовик сообщил, что после атаки талибы "увели с собой" десять солдат.
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Армия и оружие
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