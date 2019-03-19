Политика
Порошенко заявил о нежелании «варить кашу» с ПутинымРБК 18:07
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что не намерен «варить кашу» с властями России и выступает за усиление давления на Москву путем введения санкций. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, трансляция ведется в YouTube.
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Происшествия
Власти Якутии намерены усилить борьбу с незаконной миграцией
Глава Якутии Айсен Николаев заявил, что правительство региона усилит борьбу с нелегальной миграцией. Об этом он сообщил в своем инстаграме.
Обновлено в 20:21
Политика
Россия потребует у США возвращения Ярошенко на Родину
Россия потребует передать российского заключенного Константина Ярошенко из Штатов для отбывания срока в стране гражданства.
Обновлено в 19:00
Армия и оружие
Командующий Северным флотом рассказал о зарплатах командиров подлодок
Зарплата командира подводной лодки на Северном флоте вдвое превышает денежное довольствие командира полка в центре России.
Обновлено в 05:53
Энергетика
«Роснефть» и НГХ думают об СП на Таймыре
«Роснефть» и НГХ думают об СП на Таймыре «Роснефть» собирается наращивать присутствие в Арктике рядом с Пайяхским месторождением «Нефтегазхолдинга» (НГХ) экс-главы компании Эдуарда Худайнатова.
Обновлено в 18:04
Политика
МИД России призвал Евросоюз и НАТО признать выбор жителей Крыма
В Москве считают, что Западу пора перестать «заниматься политиканством» в вопросе Крыма и прислушаться к голосу жителей полуострова, проголосовавших на референдуме за воссоединение с Россией.
Обновлено в 16:16
Политика
Евросоюз потребовал немедленно освободить Оюба Титиева
Евросоюз призвал Россию «немедленно и безоговорочно освободить» главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева, которого приговорили к четырем годам колонии-поселения по делу о перевозке марихуаны.
Обновлено в 17:28
Происшествия
В правительстве Хабаровского края прошли обыски
По данным источника издания «Восток Медиа» в правительстве области, обыски прошли в рамках уголовного дела о хищениях в лесной отрасли региона.
Обновлено в 16:02
Политика
Путин подписал закон о штрафах за неуважение к власти
Президент Владимир Путин подписал закон, который вводит наказание за неуважение к власти в интернете.
Обновлено в 10:50
Происшествия
Самолет избежал столкновения с погрузчиком в Шереметьево
Обновлено в 21:17
Экономика
Дочка «РЖД» закупит 30 тыс. полувагонов минимум за 84 млрд руб
Вагоны обычные и инновационные Федеральная грузовая компания (входит в РЖД) закупит 30 тыс. полувагонов в 2019 – 2021 годах, сообщил на брифинге гендиректор компании Виктор Воронович.
Обновлено в 17:00
Космос
В NASA зафиксировали мощный взрыв метеорита над Беринговым морем
Ученые Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) зафиксировали мощный взрыв метеорита в атмосфере Земли, который произошел над акваторией Берингова моря в нескольких сотнях километров от российского побережья.
Обновлено в 12:36
Армия и оружие
Базу с «самолетами судного дня» затопило в США
Ранее сообщалось, что в США поднялся в воздух самолет "судного дня".
Обновлено в 18:45
Политика
Экс-депутат Рады поздравил Крым с годовщиной воссоединения с Россией
Бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко опубликовал открытое обращение к крымчанам по случаю пятой годовщины воссоединения полуострова с Россией.
Обновлено в 21:27
Наука
На дне Нила нашли 2500-летний корабль из сочинений Геродота
Российский египтолог Александр Белов смог доказать, что найденное египетскими археологами судно, возраст которого более 2,5 тысяч лет, является легендарным барисом, который описывал в своих произведениях Геродот.
Обновлено в 19:39
Общество
Австралия не пустит мигрантов в Сидней и Мельбурн
Власти Австралии решили ограничить въезд в страну квалифицированных мигрантов. Максимальная ежегодная квота сократится на 30 тысяч человек.
Обновлено в 19:40
Общество
Налоговая и ФСБ пришли с обысками в магазины «Красная икра»
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) совместно с ФСБ провели обыски и выемку документов в сети магазинов «Красная икра», сообщил в понедельник «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Обновлено в 13:16
Политика
Волкер заявил о выгоде России от расширения НАТО
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер, комментируя возможное вступление Киева в НАТО, заявил, что Россия получает выгоду от расширения альянса.
Обновлено в 17:49
Армия и оружие
Бомбардировщик ВВС США полтора чаcа летал у границ России
Стратегический бомбардировщик Военно-воздушных сил (ВВС) США Boeing B-52H Stratofortress летал у границ России в районе Калининградской и Ленинградской областей.
Обновлено в 16:47
Экономика
Структуры Абрамовича, Абрамова и Фролова продадут 1,8% акций Evraz
Структуры Романа Абрамовича, Александра Абрамова и Александра Фролова уведомили металлургическую компанию Evraz о планах продать 25,4 млн ее обыкновенных акций (1,8%), сообщается на сайте Лондонской фондовой биржи.
Обновлено в 14:45
Происшествия
Зачем Бастрыкин смотрел лупой в ноутбук, рассказали в СК
В СК России объяснили, почему председатель ведомства Александр Бастрыкин смотрел в ноутбук при помощи лупы.
Обновлено в 15:14
Политика
Президент Бразилии призвал США решить «венесуэльский вопрос»
Президент Бразилии Жаир Болсонару заявил о необходимости "разрешить венесуэльский вопрос" с помощью США.
Обновлено в 21:27
Происшествия
В районе Курил произошло три землетрясения
Обновлено в 21:08
Армия и оружие
Создание мультимегатонного оружия против США допустили в РФ
Заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков не исключил создание против США мультимегатонного оружия.
Обновлено в 19:56
Общество
Росреестр оценил участок Шувалова в Сколково как iPhone
Журналисты проекта Baza выяснили, что подмосковный участок в 7,6 гектара рядом с МКАД, принадлежащий Игорю Шувалову, Росреестр оценил в 107,5 тыс. рублей.
Обновлено в 10:30
Политика
Трамп отдал четверть своей годовой зарплаты одному из министерств
По словам Трампа, свою годовую зарплату, которая составляет 400 тысяч долларов, он отдает различным ведомствам.
Обновлено в 19:22
Шоу-бизнес
У семьи Юлии Началовой возникли проблемы с похоронами певицы
У семьи певицы Юлии Началовой, которая скончалась 16 марта, возникли проблемы с похоронами, пишет Тelegram-канал Baza.
Обновлено в 04:34
Авто
Водителям назначат выплаты за установку ГБО на автомобили
Всего за пять лет на все направления программы будет потрачено 187 миллиардов рублей.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Бывший президент Перу задержан в Калифорнии
По словам представителей полиции, Толедо был задержан исключительно за пьянство, а не по причине того, что он был объявлен в Перу в розыск по обвинениям в коррупции.
Обновлено в 19:13
Происшествия
Бывший главврач Белогорской больницы найден мертвым
Вечером 18 марта в Благовещенске в гаражном массиве был найден труп мужчины 1979 года рождения с огнестрельным ранением.
Обновлено в 20:29