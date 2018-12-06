с чего всё началось

В рамках этого процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды.

4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года». По его словам, об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные разведки.

Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией

Армия и оружие Армия и оружие Минобороны прокомментировало проход эсминца США вблизи российской базы

Армия и оружие Армия и оружие Украинским пограничникам разрешили стрелять без предупреждения Сообщается, что пограничники могут открыть огонь на поражение без предупреждения во время вооруженного нападения и вторжения на территорию Украины вооруженных военных групп и преступных группировок, а также для прекращения вооруженных конфликтов и вооруженных провокаций.

Армия и оружие Армия и оружие Су-57 получит гиперзвуковую ракету Номенклатура вооружений перспективного российского истребителя Су-57 пополнится гиперзвуковой ракетой, характеристики которой будут аналогичны характеристикам уже принятой на вооружение ракеты «Кинжал».

Армия и оружие Армия и оружие В Севастополь перейдет малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» Новый малый ракетный корабль «Орехово-Зуево» начал переход из Новороссийска в Севастополь.

Армия и оружие Армия и оружие В Госдуме оценили возможную отправку кораблей США в Чёрное море Ранее CNN, ссылаясь на чиновников, передавал, что после инцидента в Керченском проливе Вашингтон готовится направить один военный корабль в Чёрное море.

Армия и оружие Армия и оружие Стали известны технические особенности бронемашины «Тигр-2» Перспективный бронеавтомобиль «Тигр-2» получит усиленную броню и новые агрегаты.

Армия и оружие Армия и оружие США может разместить военную базу возле Калининграда

Армия и оружие Армия и оружие Американские эксперты: КНДР строит новую ракетную базу

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Армия и оружие Армия и оружие Мотострелки ЮВО начали масштабные учения в Чечне

Армия и оружие Армия и оружие Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии Эксперты ОЗХО не нашли доказательств производства химоружия в Сирии. Доклад с отчетом был опубликован 5 декабря.

Армия и оружие Армия и оружие Концерн «Калашников» рассказал о тестировании арктической одежды Концерн «Калашников» рассказал о тестировании новой техники, экипировки и снаряжения проекта «Нанук», сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт предприятия.

Армия и оружие Армия и оружие В США вертолёт Ка-52 сравнили с американским «Апачем» Ка-52 «Аллигатор» совершил первый полет в 1997 году и является приемником Ка-50 Black Shark («Черная акула»).

Армия и оружие Армия и оружие Нью-Дели арендует российскую атомную субмарину Индия собирается взять в лизинг российскую атомную подводную лодку класса «Щука-Б» — «Братск» или «Самара». Цена аренды составит $3,3 млрд.