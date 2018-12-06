Армия и оружие
Порошенко заявил о переброске десантников к границе с Россией
Порошенко заявил о переброске десантников к границе с РоссиейРБК05:27
4 декабря, обосновывая введение военного положения в областях, граничащих с Россией и Приднестровьем, Порошенко заявил, что Москва сосредоточила со своей стороны границы «мощнейшую танковую группу с 2014 года». По его словам, об этом свидетельствуют спутниковые снимки и данные разведки.
РБК05:27
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В рамках этого процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности и быть готовыми остановить агрессора, не теряя ни секунды.
— Петр Порошенко, президент УкраиныТруд 07:46
с чего всё началось
По его словам, в рамках данного процесса «процесса боевые части и подразделения вооруженных сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности».Взгляд.ру04:23
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