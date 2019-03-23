Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в МосквуИзвестия 07:40

Они экономику обсуждают. Они обсуждают как повесить снова Украину на российскую газовую иглу. Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов и парламентских… они утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся?

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Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

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