Политика
Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в МосквуИзвестия 07:40
Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева. Такое мнение в субботу, 23 марта, высказал президент страны Петр Порошенко.
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Они уже союзы обсуждают, которые будут созданы после президентских выборов, после парламентских выборов, и они сейчас уже все утверждают, что все объединятся. Против кого они объединятся? Против Украины, против каждого из нас.
— Петр Порошенко, президент УкраиныКомсомольская правда 07:54
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