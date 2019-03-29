Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском форматеRT на русском вчера в 14:23

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

Авто В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей.

Шоу-бизнес Анна Седокова подтвердила слухи о романе с 24-летним хоккеистом Осенью 2018 года появились разговоры, что у 36-летней певицы Анны Седоковой новый возлюбленный 24-летний хоккеист Андреей Миронов.

Шоу-бизнес Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.

Происшествия Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.

Футбол Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги пройдут в субботу.

Общество Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.

Наука Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.

Теннис Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса» Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).

Общество Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Экономика Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.

Политика Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".

Политика Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.

Происшествия При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.

Политика США подготовили новые санкции против России Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.

Общество Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.

Политика Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.

Происшествия Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.

Происшествия В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8 В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.

Общество Медведев рассказал, как выступал на дискотеках Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.

Общество В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов "Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.