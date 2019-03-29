Политика
Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском форматеRT на русском вчера в 14:23
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
Читать в источнике
Оценить16
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 02:44, Ашберн
Авто
В Штутгарте запретили использование старых дизельных автомобилей
В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей.
Обновлено вчера в 20:57
Шоу-бизнес
Анна Седокова подтвердила слухи о романе с 24-летним хоккеистом
Осенью 2018 года появились разговоры, что у 36-летней певицы Анны Седоковой новый возлюбленный 24-летний хоккеист Андреей Миронов.
Обновлено в 02:09
Шоу-бизнес
Илана Юрьева отказалась от заветного отпуска из-за болезни дочери
Причиной отмены путешествия стала болезнь трехлетней дочки Дианы.
Обновлено в 02:34
Шоу-бизнес
Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре
Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 12:51
Футбол
Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио
Обновлено вчера в 10:31
Армия и оружие
Пентагон решил вернуться к стратегии времен холодной войны
Обновлено вчера в 22:34
Космос
Космонавты получили Ту-204 для полетов на Байконур
Обновлено вчера в 13:39
Происшествия
Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования
На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
Обновлено в 00:06
Футбол
Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу
Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги пройдут в субботу.
Обновлено вчера в 17:38
Общество
Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года
Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
Наука
Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры
Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
Обновлено вчера в 11:51
Теннис
Федерер вышел в рекордный 50-й финал «Мастерса»
Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
Обновлено в 00:54
Общество
Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата
Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Обновлено в 02:02
Экономика
Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год
Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено вчера в 10:49
Политика
Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату
Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа
Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
Наука
Биологи из России научились бороться с раком, «переупаковывая» ДНК
Обновлено вчера в 09:57
Происшествия
При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек
Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
Обновлено в 01:33
Происшествия
Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе
Обновлено вчера в 12:42
Политика
США подготовили новые санкции против России
Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
Обновлено вчера в 11:05
Общество
Замглавы Владимирской области озаботилась пургеном для малоимущих
Заместитель врио губернатора Владимирской области Марина Чекунова, отчитываясь перед депутатами местного заксобрания о состоянии здравоохранения в регионе, неожиданно заговорила о слабительном для малоимущих, которое перестали производить лет двадцать тому назад.
Обновлено вчера в 05:14
Политика
Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России
Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
Обновлено вчера в 19:50
Автоспорт
Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница
Обновлено вчера в 14:43
Политика
Саакашвили объяснил, почему жевал галстук в 2008 году
Обновлено вчера в 19:49
Происшествия
Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США
Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
Обновлено вчера в 20:34
Общество
Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
В Бурятии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8
В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
Обновлено вчера в 23:58
Общество
Медведев рассказал, как выступал на дискотеках
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
Обновлено вчера в 09:29
Общество
В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов
"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
Обновлено вчера в 10:33
Футбол
Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»
Гризманн в нынешнем сезоне сыграл в 39 матчах за "Атлетико", набрав 26 очков по системе гол плюс пас (18+8).
Обновлено вчера в 16:02