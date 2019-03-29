Политика

Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском форматеRT на русском вчера в 14:23

Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире телеканала ICTV заявил, что намерен созвать встречу в нормандском формате после проведения выборов президента Украины.
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Кремль ответил на слова Порошенко о «большом разочаровании» для Путина

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Порошенко заявил о намерении созвать встречу в нормандском формате

RT на русскомвчера в 14:23

Порошенко намерен созвать встречу в нормандском формате после президентских выборов

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Порошенко уточнил свои слова о «нормандской» встрече после выборов

Life.ruвчера в 16:37

В Кремле опровергли слова Порошенко о скорой встрече в нормандском формате

Известиявчера в 14:50
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В феврале прошлого года Высший административный суд Германии подтвердил право властей городов страны запрещать дизельные легковых автомобилей.
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Причиной отмены путешествия стала болезнь трехлетней дочки Дианы.
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Шоу-бизнес

Собчак и Водянова покривлялись на камеру во время встречи в Катаре

Звезда сериала «Универ» вспомнила, как светская львица оскорбляла её в 2011 году во время выборов в Госдуму.
Обновлено вчера в 12:51
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Орлов раскрыл секрет, почему не играет Маркизио

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Под Киевом горит предприятие по производству военного обмундирования

На заводе по производству военного обмундирования в Киевской области произошел пожар.
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Четырьмя матчами продолжится 21-й тур чемпионата России по футболу

Четыре встречи 21-го тура чемпионата России по футболу среди команд премьер-лиги пройдут в субботу.
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Стало известно, какие законы вступают в силу в апреле 2019 года

Законы, которые вступают в силу с 1 апреля 2019 года, облегчат жизнь жителей Пензенской области, как и остальных россиян.
Обновлено 28 марта в 07:00
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Площадь ущерба от китайского искусственного острова в 200 раз превысила его собственные размеры

Экологический ущерб от созданного Китаем искусственного острова оказался в 200 раз больше, нежели сам остров.
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Именно во Флориде в 2002 году Федерер впервые в карьере вышел в финал «Мастерса» (проиграл Агасси).
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Общество

Тысячи школьников в Берлине провели акцию в защиту климата

Тысячи школьников устроили 29 марта в Берлине шествие против изменения климата. Об этом сообщает Deutsche Welle.
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Экономика

Продажи новостроек в США в феврале выросли до максимума за год

Средняя цена продажи нового дома в США в феврале упала на 3,6% по сравнению с тем же месяцем предыдущего года - до $315,3 тыс. При февральских темпах продаж на реализацию всех новостроек в США потребовалось бы 6,1 месяца - это минимум с июня - по сравнению с 6,5 месяца в январе.
Обновлено вчера в 10:49
Политика

Порошенко показал судьбоносную для истории Европы комнату

Президент Украины Петр Порошенко показал журналистам телеканала ICTV ситуационную комнату главы страны, в которой, по его словам, решалась "судьба Европы".
Обновлено вчера в 22:31
Политика

Помпео сообщил об уходе Науэрт из Госдепа

Госсекретарь США Майк Помпео сообщил об отставке официального представителя госдепа Хезер Науэрт и поблагодарил ее за "два года отличной работы", поздравив также с назначением членом совета по иностранным стипендиям имени Джеймса Уильяма Фулбрайта.
Обновлено вчера в 20:19
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Биологи из России научились бороться с раком, «переупаковывая» ДНК

Обновлено вчера в 09:57
Происшествия

При взрыве на фабрике в Китае погибли пять человек

Пять человек погибли и еще трое пострадали в результате взрыва на фабрике на востоке Китая.
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Происшествия

Полицейского уволили после ДТП на Можайском шоссе

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Политика

США подготовили новые санкции против России

Новый пакет ограничительных мер связан с инцидентом в британском Солсбери, где были отравлены бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, сообщает Bloomberg.
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Общество

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Вучич объяснил, почему Сербия не признает Крым частью России

Президент Сербии Александр Вучич сослался на ситуацию с Косово, объясняя, почему Белград не может признать Крым частью России.
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Квят: у «Торо Россо» получилась продуктивная пятница

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Геймера приговорили к 20 годам тюрьмы за пранк в США

Суд в США приговорил геймера Тайлера Барриса к 20 годам лишения свободы за многочисленные ложные звонки властям.
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Умер бывший главный редактор «Коммерсантъ-Власть» Максим Ковальский

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В 07-47 по местному времени в субботу в Тункинском районе Республики Бурятия зафиксировали землетрясение магнитудой 4,8. Как сообщает пресс-служба республиканского Главка МЧС, эпицентр сейсмособытия находился в 46 км юго-восточнее поселка Кырен.
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Медведев рассказал, как выступал на дискотеках

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" заявил, что в своей молодости ставил музыку на дискотеках.
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В «Яндекс.Такси» предложили отказаться от бумажных путевых листов

"Яндекс.Такси" предлагает заменить бумажные путевые листы на электронные, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании по итогам встречи премьер-министра РФ Дмитрия Медведева с руководителями крупнейших российских IT-компаний.
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Симеоне: «Не вижу „Атлетико“ без Гризманна в следующем сезоне»

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