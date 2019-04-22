Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныИзвестия 17:03

Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом. Такое заявление он сделал в ходе митинга в его поддержку, который проходил в центре Киева в понедельник, 22 апреля.
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Петр Порошенко намерен вновь возглавить страну после следующих президентских выборов

Эхо Москвы19:04

Порошенко заявил о планах вернуться в администрацию президента Украины

Газета.Ru14:44

Порошенко намерен вернуться в администрацию президента после следующих выборов

ТАСС13:10

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

РБК12:54

Порошенко рассчитывает вернуться в администрацию президента Украины

RT на русском12:50

Порошенко заявил о намерении вновь стать президентом Украины

РИА Новости12:40

Порошенко намерен снова стать президентом

НТВ12:54
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Футбол

Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.
Обновлено в 11:00
Происшествия

СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами

Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Политика

Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине

Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.
Обновлено в 18:24
Происшествия

Владелец ASOS потерял троих детей в теракте на Шри-Ланке

Обновлено в 06:49
Гаджеты

Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты

Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.
Обновлено в 14:51
Технологии

«Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный

ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.
Обновлено в 18:35
Происшествия

Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь

Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.
Обновлено в 07:17
Авто

BMW подготовила новый спорт-турер F850RS

Компания BMW разработала новый спорт-турер, который носит название F850RS.
Обновлено в 16:18
Армия и оружие

Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи

Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.
Обновлено в 16:44
Наука

Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами

Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Политика

Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог

Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.
Обновлено в 14:14
Здоровье

В США назвали количество жертв неправильных диет

В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес

СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом

В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.
Обновлено в 07:56
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.
Обновлено в 01:01
Происшествия

Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание

Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.
Обновлено в 19:04
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Футбол

Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку

Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.
Обновлено в 15:25
Наука

Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток

На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено 20 апреля в 10:29
Политика

Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.
Обновлено в 13:00
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
Экономика

Президент внес приятные изменения по транспортному налогу

Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.
Обновлено в 09:25
Шоу-бизнес

Во время выступления Пугачева забыла слова песни

В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников

Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.
Обновлено в 14:43
Политика

В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.
Обновлено в 18:13
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено в 15:32
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Политика

По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года

Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).
Обновлено в 17:02
Происшествия

В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы

Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.
Обновлено в 15:00
Политика

Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы

Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.
Обновлено в 09:47
Политика

Поражение Порошенко. Глава Львовской области подал в отставку

Олег Синютка – губернатор Львовской области, единственной области Украины, где в рамках президентских выборов (прошли накануне) выиграл Петр Порошенко, объявил о своей отставке.
Обновлено в 13:54
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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