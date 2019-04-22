Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныИзвестия 17:03

Украинский лидер Петр Порошенко, который проиграл на прошедших 21 апреля выборах главы государства, заявил о намерении в будущем снова стать президентом. Такое заявление он сделал в ходе митинга в его поддержку, который проходил в центре Киева в понедельник, 22 апреля.

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

Футбол Мбаппе показал скорость 38 км/ч перед первым голом «Монако». Это быстрее, чем Болт на стометровке Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик в матче Лиги 1 против «Монако» (3:1). Как сообщает Daily Mail, в ситуации с первым голом Мбаппе в ходе ускорения развил скорость в 38 км/ч.

Происшествия СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Политика Боксер Усик язвительно прокомментировал выборы президента на Украине Украинский боксер Усик на своей странице в Instagram рассказал, что думает об итогах президентских выборов, и язвительно их прокомментировал.

Гаджеты Samsung отложит выпуск смартфонов Galaxy Fold из-за жалоб на дефекты Компания Samsung Electronics отложит выпуск на рынок складывающегося смартфона Galaxy Fold из-за сообщений о проблемах с экраном.

Технологии «Ил» подготовил эскизный проект Ил-96-500Т для перевозки частей ракет на Восточный ПАО "Ил" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию) разработал эскизный проект самолета Ил-96-500Т с увеличенным фюзеляжем для перевозки негабаритных грузов, например, транспортировки элементов ракет "Ангара" на космодром Восточный.

Происшествия Свидетель драки компании Кокорина и Мамаева испугалась за свою жизнь Посетитель призналась, что «испугалась за свою жизнь». Причём встревожены были и другие посетители кафе.

Авто BMW подготовила новый спорт-турер F850RS Компания BMW разработала новый спорт-турер, который носит название F850RS.

Армия и оружие Хафтар начал вторую фазу наступления на Триполи Возглавляемая фельдмаршалом Халифом Хафтаром Ливийская народная армия начала вторую фазу военного наступления на ливийскую столицу Триполи, сообщает Agencia EFE.

Наука Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.

Политика Суд в США отказал Челси Мэннинг в освобождении под залог Федеральный апелляционный суд США в понедельник отказал экс-информатору WikiLeaks Челси Мэннинг в освобождении под залог, сообщает агентство Associated Press.

Здоровье В США назвали количество жертв неправильных диет В настоящее время от неправильно выбранных диет в США умирает 170 человек на 100 тысяч населения.

Шоу-бизнес СМИ утверждают, что принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом В СМИ в понедельник появилась информация о том, что британские принцы Уильям и Гарри не общаются друг с другом.

Шоу-бизнес Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна.

Происшествия Сочинские полицейские избили журналиста, который сделал им замечание Как рассказал корреспондент издания «Росдержава» Станислав Андреев интернет-порталу «Свободные медиа», его затащили на территорию отдела и начали избивать после того, как он обратил внимание на то, что полицейские находились на улице без головных уборов.

Политика США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.

Футбол Черышев поблагодарил болельщиков за поддержку Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев, получивший травму колена, поблагодарил болельщиков за слова поддержки.

Наука Эффективность занятий спортом и тренировок зависит от времени суток На эффективность от занятий спортом и тренировок влияет время суток, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.

Политика Первый президент Украины посоветовал Зеленскому снять блокаду Крыма Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидирующему на выборах главы государства Владимиру Зеленскому наладить человеческие отношения с жителями Крыма и для этого, прежде всего, снять примененные против полуострова блокады.

Общество В России выявили убыль населения в 60 регионах По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.

Экономика Президент внес приятные изменения по транспортному налогу Вступили в силу важные изменения по транспортному налогу. Поправки внесены Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ.

Шоу-бизнес Во время выступления Пугачева забыла слова песни В сети появилось видео, на котом видно, как Кристина, обняв за плечи мать, поет последний куплет, а Алла Борисовна с микрофоном в руках ее слушает.

Происшествия Члена банды Басаева приговорили к 16 годам за нападение на десантников Суд в Чечне приговорил члена банды Шамиля Басаева Шамиля Казбулатова к 16 годам колонии строгого режима за участие в нападении на псковских десантников в 2000 году.

Политика В КНДР подтвердили предстоящий визит Ким Чен Ына в Россию Лидер КНДР Ким Чен Ын в ближайшее время посетит Россию по приглашению российского президента Владимира Путина.

Шоу-бизнес Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.

Политика По каким сценариям могут пройти выборы в Госдуму 2021 года Выборы в следующую Госдуму могут пройти по четырем сценариям, полагают эксперты фонда «Петербургская политика» (доклад публикуется во вторник).

Происшествия В Болгарии убийцу журналистки осудили на 30 лет тюрьмы Красимирову грозило пожизненное заключение, но в конце концов суд смягчил наказание до 30 лет тюрьмы, так как преступник признал вину и заявил, что раскаивается в содеянном.

Политика Яровая попросила ФНС проверить информацию о налогах на теплицы Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая сообщила, что в СМИ стала появляться информация о том, что россиян вынуждают оформлять теплицы как объекты недвижимости и платить за это налоги.