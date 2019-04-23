Политика
Порошенко заявил о планах снова стать президентом УкраиныРБК вчера в 12:54
Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
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Экономика
Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
Обновлено в 01:34
Происшествия
Россельхознадзор нашел под картошкой запрещенные яблоки из Белоруссии
Новую схему незаконного ввоза белорусских яблок в Россию выявили в Псковской области сотрудники Россельхознадзора, 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено вчера в 16:29
Политика
Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту
Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.
Обновлено в 01:42
Происшествия
В доме в центре Москвы произошел пожар
Обновлено в 02:02
Политика
МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился
Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться.
Обновлено в 01:28
Общество
РЖД оборудует вагоны душевыми кабинами, сейфами и холодильниками
Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
Шоу-бизнес
Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына
Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
Хоккей
Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» уступил «Каролине Харрикейнз» в шестом матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму
Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия
На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310
Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
Хоккей
Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни
Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика
Во время подсчета голосов от переутомления скончались 54 индонезийца
Обновлено вчера в 23:37
Происшествия
Пожар на заправке в Сосновом Бору унес жизнь человека
Трагедия произошла в Сосновом Бору. О пожаре утром 23 апреля сообщили местные жители в социальных сетях, опубликовав видео с места событий.
Обновлено в 02:08
Происшествия
Уральских подростков осудили за убийство инвалида
Обновлено в 01:41
Политика
Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана
Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
Здоровье
От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек
По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Происшествия
В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы
С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Происшествия
Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон
Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие
Эстония заключила договор на закупку топлива для самолетов НАТО
Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил договор на поставку топлива для самолетов союзников по Североатлантическому альянсу, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:12
Политика
Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского
Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
Политика
Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского
Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Происшествия
Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне
Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
Гаджеты
AMD готовит специальную версию флагманской видеокарты Radeon VII
О специальной версии процессора Ryzen 7 2700X и видеокарты Radeon RX 590 мы уже писали, а сейчас анонсирована и спецверсия флагманской 3D-карты Radeon VII.
Обновлено в 00:26
Происшествия
Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме
Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено вчера в 20:14
Кино
Кинотеатры попросили Минкульт перенести премьеру финала «Мстителей»
Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
Обновлено вчера в 17:49
Политика
ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
Армия и оружие
Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов
Обновлено вчера в 21:59