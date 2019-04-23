Порошенко заявил о планах снова стать президентом УкраиныРБК вчера в 12:54

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

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