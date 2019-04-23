Политика

Порошенко заявил о планах снова стать президентом УкраиныРБК вчера в 12:54

Президент Украины Петр Порошенко вышел к участникам митинга, который проходит в его поддержку в центре Киева, и заявил, что рассчитывает вновь стать главой государства на следующих выборах.
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Порошенко захотел снова стать президентом

Газета.Ruвчера в 21:38

Петр Порошенко намерен вновь возглавить Украину после следующих президентских выборов

Эхо Москвы00:00

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

РИА Новостивчера в 12:40

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

РБКвчера в 12:54

Порошенко рассчитывает вернуться в администрацию президента Украины

RT на русскомвчера в 12:50

Порошенко заявил, что хочет стать президентом Украины через 5 лет

Life.ruвчера в 12:42

Порошенко намерен вернуться в администрацию президента после следующих выборов

ТАССвчера в 13:10
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Экономика

Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги.
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Россельхознадзор нашел под картошкой запрещенные яблоки из Белоруссии

Новую схему незаконного ввоза белорусских яблок в Россию выявили в Псковской области сотрудники Россельхознадзора, 22 апреля сообщили в пресс-службе ведомства.
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Политика

Сестра Ким Чен Ына прибыла во Владивосток для подготовки к саммиту

Сестра председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына Ким Е Чжон прибыла во Владивосток, сообщает The Chosun Ilbo со ссылкой на источники.
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В доме в центре Москвы произошел пожар

Обновлено в 02:02
Политика

МИД Японии отказался от фразы о возвращении Курил и объяснился

Впоследствии глава японского внешнеполитического ведомства был вынужден объясниться.
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Общество

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Впервые вагоны массовой серии будут оборудованы душевыми кабинами.
Обновлено вчера в 21:03
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Принц Уильям и Кейт Миддлтон опубликовали фото своего годовалого сына

Принц Луи Артур Чарльз родился 23 апреля 2018 года. Малыш стоит пятым в очереди на британский престол.
Обновлено вчера в 21:59
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Овечкина удалили за аплодисменты судьям в НХЛ

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Обновлено вчера в 23:53
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Кравчук посоветовал Зеленскому изменить отношение к Крыму

Бывший президент Украины Леонид Кравчук посоветовал лидеру президентской гонки Владимиру Зеленскому изменить государственную политику в отношении Крыма.
Обновлено вчера в 20:52
Происшествия

На Шри-Ланке число жертв терактов возросло до 310

Число погибших в результате серии взрывов на Шри-Ланке достигло 310 человек.
Обновлено в 00:23
Хоккей

Канадский хоккеист назвал проведенные дни в России худшими в его жизни

Канадский хоккеист заявил, что как только получил первую зарплату, сразу улетел из России, пообещав себе туда не возвращаться.
Обновлено в 02:32
Политика

Во время подсчета голосов от переутомления скончались 54 индонезийца

Обновлено вчера в 23:37
Происшествия

Пожар на заправке в Сосновом Бору унес жизнь человека

Трагедия произошла в Сосновом Бору. О пожаре утром 23 апреля сообщили местные жители в социальных сетях, опубликовав видео с места событий.
Обновлено в 02:08
Происшествия

Уральских подростков осудили за убийство инвалида

Обновлено в 01:41
Политика

Назарбаев предложил выдвинуть Токаева на выборы президента Казахстана

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил выдвинуть действующего главу республики Касым-Жомарта Токаева на выборы главы государства от партии Nur Otan.
Обновлено в 01:26
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От укусов клещей в Свердловской области пострадал 431 человек

По данным на 23 апреля, в Свердловской области 431 человек пострадал от укусов клещей, в том числе 162 пострадавших были укушены в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:39
Происшествия

В Красноярске вынесли приговор вербовщикам студентов в террористы

С 2016 по 2018 годы организаторы ячейки проводили активную работу по вовлечению студентов в ряды террористической группировки.
Обновлено в 02:22
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в алтайском селе Вавилон

Четыре человека погибли в ночь на вторник в результате пожара в частном доме в селе Вавилон Алтайского края, сообщает во вторник пресс-служба регионального управления Следственного комитета.
Обновлено вчера в 23:33
Армия и оружие

Эстония заключила договор на закупку топлива для самолетов НАТО

Центр оборонных инвестиций Эстонии заключил договор на поставку топлива для самолетов союзников по Североатлантическому альянсу, сообщает пресс-служба ведомства.
Обновлено в 02:12
Политика

Медведчук назвал главное условие поддержки Зеленского

Выступая в эфире телеканала «Россия 24», Медведчук сказал, что пока не может объявить о поддержке Зеленского, который после подсчета 99% голосов набирает 73% во втором туре президентских выборов на Украине.
Обновлено вчера в 17:20
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Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 13:36
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В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
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Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне

Иркутск, 23.04.19 (ИА «Телеинформ»), - Пять девушек легкого поведения задержали в иркутской сауне.
Обновлено в 01:14
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AMD готовит специальную версию флагманской видеокарты Radeon VII

О специальной версии процессора Ryzen 7 2700X и видеокарты Radeon RX 590 мы уже писали, а сейчас анонсирована и спецверсия флагманской 3D-карты Radeon VII.
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Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
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Кино

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Представитель Минкульта подтвердил, что обращение кинотеатров получено, но прокатчик в министерство не обращался.
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В центре Красноярска грузовик с мороженым врезался в автобус

Обновлено в 01:21
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ФБР рассекретило данные о бегстве Гитлера в Аргентину

Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило документы, из которых следует, что в 1945 году ведомство рассматривало версию о бегстве главы нацистской Германии Адольфа Гитлера в Аргентину.
Обновлено в 02:43
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Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов

Обновлено вчера в 21:59
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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