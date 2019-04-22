Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныРИА Новости вчера в 12:40

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. В Киеве у здания администрации президента на Банковой улице проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий глава государства вышел к своим сторонникам.
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Порошенко захотел снова стать президентом

Газета.Ruвчера в 21:38

Петр Порошенко намерен вновь возглавить Украину после следующих президентских выборов

Эхо Москвы00:00

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

РИА Новостивчера в 12:40

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

РБКвчера в 12:54

Порошенко рассчитывает вернуться в администрацию президента Украины

RT на русскомвчера в 12:50

Порошенко заявил, что хочет стать президентом Украины через 5 лет

Life.ruвчера в 12:42

Ушел, но обещал вернуться. Порошенко в Киеве встретился со сторонниками

ТАССвчера в 15:41
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Интернет

Британские ученые назвали самые «слабые» пароли

Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика

Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму

Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика

Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину

Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие

Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ

Обновлено вчера в 19:13
Экономика

СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»

Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Политика

В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко

Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Политика

Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля

Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Религия

У православных христиан началась Страстная неделя

С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия

Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону

Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика

США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана

В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика

МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил

Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Происшествия

Суд вынес приговор четверым подросткам, убившим инвалида на Урале

Обновлено в 01:04
Гаджеты

Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой

Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей

«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ

"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Политика

Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки

Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Культура

Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины

Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты

Первые подробности о полнокадровой зеркальной камере Nikon D6

Как пишет источник, новинка получит полнокадровый датчик изображения разрешением 24 Мп и сможет записывать видео 4К с частотой 60 к/с.
Обновлено в 00:58
Общество

В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе

Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.
Обновлено в 01:00
Политика

54 человека погибли при подсчете голосов на выборах в Индонезии

Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес

Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади

Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:25
Энергетика

Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%

Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика

Правительство предлагает обложить село налогами

Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие

Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске

В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 21:10
Политика

Максим Галкин поздравил Зеленского с победой

Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено вчера в 06:43
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено вчера в 08:11
Авто

«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год

Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика

В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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