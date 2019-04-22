Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныРИА Новости вчера в 12:40
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. В Киеве у здания администрации президента на Банковой улице проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий глава государства вышел к своим сторонникам.
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Интернет
Британские ученые назвали самые «слабые» пароли
Британский Национальный центр кибербезопасности подготовил список наименее надежных паролей, используемых для защиты интернет-аккаунтов.
Обновлено вчера в 21:12
Политика
Пятеро соратников Алексея Навального намерены баллотироваться в Мосгордуму
Яшин сказал, что в Москве уже есть пример успешной работы оппозиции во власти, упомянув о своей деятельности в Красносельском районе столицы.
Обновлено вчера в 23:30
Политика
Саакашвили отреагировал на отказ во въезде на Украину
Обновлено вчера в 15:32
Армия и оружие
Российскую авиабазу в Армении перевооружат на Су-30СМ
Обновлено вчера в 19:13
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркет».
Обновлено вчера в 21:19
Политика
В Госдуме предложили обменять украинских моряков на Порошенко
Депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет предложил обменять украинских военных моряков, задержанных за нарушение границ России, на уходящего с поста президента Украины Петра Порошенко.
Обновлено в 00:36
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына прибудет во Владивосток 24 апреля
Бронепоезд лидера КНДР Ким Чен Ына прибудет во Владивосток в среду, 24 апреля, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в Дальневосточной железной дороге.
Обновлено в 00:22
Религия
У православных христиан началась Страстная неделя
С сегодняшнего дня наступает последняя неделя перед Пасхой – Страстная седмица, являющаяся самым строгим временем года у православных христиан.
Обновлено вчера в 02:25
Происшествия
Пожарные эвакуировали 145 человек из больницы в Ростове-на-Дону
Спасатели эвакуировали 145 человек из-за возгорания в городской больнице № 6 в Ростове-на-Дону, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 00:30
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено вчера в 08:44
Политика
МИД Японии в ежегодном докладе отказался от фразы о возвращении Курил
Министерство иностранных дел Японии в ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии» отказалось от использования формулировки, подразумевающей возвращение «северных территорий» Курильских островов.
Обновлено вчера в 20:43
Гаджеты
Huawei распродает Honor 10 с огромной скидкой
Отмечается, что завтра с одиннадцати дня по московскому времени в официальном интернет-магазине Huawei смартфон Honor 10 Premium с восьмью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти будет продаваться с огромной скидкой.
Обновлено вчера в 17:15
Хоккей
«Даллас» вышел в полуфинал плей-офф Западной конференции НХЛ
"Даллас" дома одержал победу над "Нэшвиллом" со счетом 2:1 в шестом матче первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Обновлено в 00:26
Политика
Haaretz: Порошенко «сгубило» отсутствие российской водки
Действующий президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на выборах главы государства отчасти из-за того, что в страну был запрещен ввоз "любимой украинцами" российской водки.
Обновлено вчера в 21:28
Культура
Биография Владимира Зеленского: как кавээнщик стал президентом Украины
Биография Зеленского красноречиво говорит, что это self made man, как говорят наши заокеанские партнеры, человек, сделавший себя сам.
Обновлено 21 апреля в 18:43
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено вчера в 15:46
Гаджеты
Первые подробности о полнокадровой зеркальной камере Nikon D6
Как пишет источник, новинка получит полнокадровый датчик изображения разрешением 24 Мп и сможет записывать видео 4К с частотой 60 к/с.
Обновлено в 00:58
Общество
В Роскачестве рассказали, какие яйца лучше купить к Пасхе
Роскачество провело масштабное исследование яиц. Всего протестированы яйца 38 торговых марок. 10 из них - были проверены в этом году.
Обновлено в 01:00
Политика
54 человека погибли при подсчете голосов на выборах в Индонезии
Обновлено вчера в 23:33
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова устроила пафосную фотосессию на Красной площади
Анастасия Решетова уже не в первый раз делает крутые снимки на Красной площади.
Обновлено вчера в 06:25
Энергетика
Кабмин Украины и «Нафтогаз» снижают цену на газ для граждан на 3,5%
Кабинет министров Украины и компания «Нафтогаз» договорились о снижении цены на газ для граждан на 3,5% с 1 мая.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму
Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено вчера в 15:18
Экономика
Правительство предлагает обложить село налогами
Премьер министр Дмитрий Медведев поручил к 15 мая предложить механизм легализации работы личных подсобных хозяйств.
Обновлено вчера в 06:36
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено вчера в 12:51
Армия и оружие
Первую подлодку-носитель «Посейдонов» спустят на воду в Северодвинске
В Северодвинске во вторник, 23 апреля, на воду спустят атомную подводную лодку специального назначения 09852 «Белгород», которая должна стать первым штатным носителем необитаемых подводных аппаратов «Посейдон».
Обновлено вчера в 21:10
Политика
Максим Галкин поздравил Зеленского с победой
Юморист Максим Галкин поздравил кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с победой на выборах.
Обновлено вчера в 06:43
Политика
В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского
Обновлено вчера в 08:11
Авто
«Внедорожный» Renault Triber: цена Lada Granta, план по продажам 60 тысяч в год
Renault планирует продавать более 60 тысяч новых "внедорожных" компактвэнов Triber в год.
Обновлено вчера в 22:02
Политика
В штабе Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский намерен наказать виновных в начале конфликта в Донбассе.
Обновлено в 00:56