Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныРИА Новости вчера в 12:40

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. В Киеве у здания администрации президента на Банковой улице проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий глава государства вышел к своим сторонникам.

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

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