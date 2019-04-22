Политика
Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныРИА Новости 12:40
Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. В Киеве у здания администрации президента на Банковой улице проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий глава государства вышел к своим сторонникам.
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Шоу-бизнес
Фанаты не узнали радикально изменившуюся Машу Малиновскую
Обновлено в 18:47
Армия и оружие
Более 2 тыс. мотострелков подняли по тревоге в Чечне в рамках учений
Два полка 42-й мотострелковой дивизии, дислоцированные в Чечне, были подняты по тревоге в рамках учений.
Обновлено в 22:33
Здоровье
В Свердловской области клещи покусали 400 человек
Клещи покусали 400 свердловчан к концу апреля, 162 из них — екатеринбуржцы.
Обновлено в 23:15
Политика
Переименование УПЦ приостановил суд в Киеве
В Киеве Окружной административный суд решил приостановить переименование канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
Обновлено в 10:28
Авто
В России отзывают 52 тысячи автомобилей Subaru
Обновлено в 23:23
Армия и оружие
Центр спецопераций ВС Украины проводит учения по захвату судов
«В открытом море в составе абордажных групп проводим обучение по захвату судов в рамках тренировок VBSS (visit, board, search and seizure)», — говорится в сообщении на странице центра в социальной сети Facebook.
Обновлено в 21:59
Наука
Математики доказали «превосходство» числа 73 над остальными числами
Доказываем гипотезу В феврале этого года гипотеза Шелдона, наконец, была строго доказана: математики Крис Спайсер и Карл Померанс (Carl Pomerance) показали, что не существует чисел, которые одновременно обладают свойствами «зеркальности» и «произведения», кроме 73.
Обновлено в 10:04
Футбол
Суд разрешил врачу «Зенита» посетить футболиста Кокорина
Обновлено в 05:34
Шоу-бизнес
Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина
Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Экономика
СМИ объяснили покупку сети «О’Кей» интересами СП Сбербанка и «Яндекса»
Два источника «Коммерсанта» в инвестиционных кругах рассказали о том, что Сбербанк может профинансировать покупку части бизнеса «О’Кей» для своего совместного предприятия с «Яндексом» на базе «Яндекс.Маркета».
Обновлено в 21:19
Общество
Уплывшего на льдине белого медведя отправили домой вертолётом
Чтобы спасти белого медведя от голодной смерти, власти региона решили эвакуировать краснокнижное животное на Чукотку.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве
В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика
США приняли решение по санкциям за покупку нефти у Ирана
В Белом доме сообщили, что американская сторона больше не будет выводить другие страны из-под действия санкций за покупку иранской нефти, передает Reuters.
Обновлено в 08:44
Происшествия
СК связал убийство следователя Шишкиной с хакерами
Убийство следователя Евгении Шишкиной, застреленной в Подмосковье в прошлом году, может быть связано с расследуемым ею уголовным делом хакеров, сообщила РИА Новости в понедельник официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Обновлено в 09:32
Политика
Бронепоезд Ким Чен Ына в среду прибудет во Владивосток
Обновлено в 23:26
Происшествия
Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн
В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Происшествия
В Сети появилось видео падения мотогонщика с 15-метровой скалы
Британский мотогонщик Эдриан Оуэн во время заезда упал с 15-метровой скалы и выжил.
Обновлено в 18:37
Технологии
В семи китайских городах заработала сеть 5G
В семи городах Китая – Пекине, Шанхае, Гуанчжоу, Шэньчжэне, Нанкине, Ханчжоу и новой экономической зоне Сюнъань – запущена испытательная связь мобильного Интернета пятого поколения 5G "7+33+n".
Обновлено в 23:27
Политика
В команде Зеленского пообещали наказать виновных в конфликте в Донбассе
Апаршин отметил, что также будут наказаны те, кто виновен в "сдаче" Крыма России.
Обновлено в 23:38
Шоу-бизнес
Госпитализирована певица Любовь Успенская
Российская и советская певица Любовь Успенская была экстренно госпитализирована в Москве, сообщает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на ТАСС.
Обновлено в 03:04
Политика
Немецкий министр решил привлечь Россию к «защите глобальных благ»
Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер заявил о важной роли России в вопросе "защиты глобальных благ" и обеспечении продовольственной безопасности.
Обновлено в 19:37
Экономика
Минэкономразвития: Реальные доходы россиян вырастут
Реальные располагаемые доходы россиян в 2019 году вырастут на 1 процент и продолжат расти, сообщается в документе Минэкономразвития "Сценарные условия, основные параметры прогноза социально-экономического развития РФ и прогнозируемые изменения цен (тарифов) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов".
Обновлено в 10:58
Армия и оружие
Минобороны: В Алеппо состоялся обмен пленными в формате 9 на 9
По данным военного ведомства, в понедельник 22 апреля в районе населенного пункта Эль-Тадеф (провинция Алеппо) произошел обмен девяти сирийских граждан, насильно удерживаемых представителями вооруженной оппозиции, на девять членов незаконных вооруженных формирований.
Обновлено в 10:29
Хоккей
Канадский хоккеист вспомнил о 30 днях ужаса в России
Бывший вратарь омского «Авангарда» Байрон Дафо в подкасте Spittin’ Chiclets вспомнил о выступлении в России.
Обновлено в 23:21
Шоу-бизнес
Бритни Спирс ужаснула фанатов своим видом после психлечебницы — фото
Известная поп-певица Бритни Спирс на выходе из психиатрической лечебницы в Беверли Хиллз шокировала фанатов своим внешним видом и особенно выражением лица.
Обновлено в 11:33
Политика
Спецслужбы Индии и США предупреждали Шри-Ланку о возможных терактах
Спецслужбы Соединенных Штатов и Индии предупреждали власти Шри-Ланки об опасности терактов, передает телеканал CNN со ссылкой на министра экономических реформ Шри-Ланки Харшу де Сильву.
Обновлено в 21:05
Армия и оружие
Минобороны России назвало достойной восхищения позицию Турции по С-400
Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин в интервью RT прокомментировал позицию Турции по сделке с Россией относительно поставки С-400 на фоне давления со стороны США.
Обновлено в 12:08