Политика

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом УкраиныРИА Новости 12:40

Петр Порошенко заявил, что рассчитывает по итогам следующих выборов вновь стать главой государства. В Киеве у здания администрации президента на Банковой улице проходит митинг в поддержку проигравшего выборы Порошенко. Действующий глава государства вышел к своим сторонникам.
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Порошенко рассчитывает вернуться в администрацию президента Украины

RT на русском12:50

Порошенко намерен баллотироваться в президенты на следующих выборах в 2024 году

Коммерсантъ13:30

Порошенко намерен вернуться в администрацию президента после следующих выборов

ТАСС13:10

Порошенко заявил о планах снова стать президентом Украины

РБК12:54

Петр Порошенко намерен вновь возглавить страну после следующих президентских выборов

Эхо Москвы19:04

Порошенко заявил, что хочет стать президентом Украины через 5 лет

Life.ru12:42

Порошенко заявил о намерении снова стать президентом Украины

РИА Новости12:40
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Хоккей

Экс-вратарь «Авангарда» Дафо: «30 дней в Омске – худшие в жизни. Получил первую зарплату и свалил оттуда»

Бывший вратарь «Авангарда» Байрон Дафо в подскате Пола Биссоннетта и Райана Уитни поделился воспоминаниями об игре за омский клуб.
Обновлено в 15:36
Шоу-бизнес

Юмор на грани фола: Витас публично обвинил Гарика Харламова в пошлости

Обновлено в 14:23
Транспорт

Сахалину обещают семь новых газовых заправок и шесть передвижных заправщиков

На совещании были поставлены задачи — сформировать земельные участки для строительства АГНКС в восьми муниципальных образованиях, а также обустроить площадки для передвижных автомобильных газовых заправщиков (ПАГЗ) в пяти районах.
Обновлено в 06:04
Политика

Кравчук призвал Зеленского изменить отношение к Крыму

Первый президент Украины Леонид Кравчук посоветовал победившему во втором туре президентских выборов на Украине Владимиру Зеленскому изменить отношение к крымчанам и самому полуострову.
Обновлено в 15:18
Наука

Обнаружены гены, ответственные за развитие шизофрении

В ходе исследования, ученые нашли 104 гена высокого риска, имеющие шанс стать причиной развития шизофрении.
Обновлено в 09:15
Наука

Живое сердце напечатали на 3D-принтере

Можно ли говорить о революционном прорыве в медицине В Израиле впервые в мире создали на 3D-принтере живое сердце, которое состоит из тканей и кровеносных сосудов, а также имеет камеры.
Обновлено вчера в 11:22
Происшествия

Из-за землетрясения на Филиппинах с крыши небоскреба пролился бассейн

В интернете появилось видео, на котором запечатлено, как тонны воды обрушиваются с крыши здания высотой 181 м. Инцидент произошел в результате землетрясения в центральной части Филиппин.
Обновлено в 15:46
Энергетика

Как спор с Белоруссией отразится на котировках «Транснефти»

По данным «ВТБ Капитала», в 2018 году «Транснефть» поставила по трубопроводу «Дружба», который связывает Россию и Белоруссию, 48,9 млн тонн нефти в страны дальнего зарубежья.
Обновлено в 10:32
Происшествия

Опрос показал, что россияне считают причиной пожара в Нотр-Даме

Половина россиян (56%) считают, что причиной пожара в соборе Парижской Богоматери скорее стал несчастный случай, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
Обновлено в 20:14
Политика

Экс-глава Нацбанка Украины отказалась приезжать из Лондона на допрос

Бывшая глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева отказалась явиться на допрос в Генпрокуратуру по делу бизнесмена Сергея Курченко.
Обновлено в 13:13
Происшествия

Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20

Число погибших при сходе оползня в Колумбии увеличилось до 20 человек.
Обновлено в 20:08
Шоу-бизнес

Концертный директор объяснил возгорание на могиле Евгения Осина

Бывший концертный директор певца Евгения Осина Александр Сидоренко опроверг информацию об акте вандализма на могиле артиста.
Обновлено в 12:51
Футбол

Александр Ташаев: «Не гнался за деньгами, когда переходил в „Спартак“»

Полузащитник "Спартака" Александр Ташаев заявил, что не гнался за деньгами, когда переходил в этот клуб.
Обновлено в 17:46
Политика

Сторонники Порошенко резко изменили риторику после победы Зеленского

Сторонники Петра Порошенко резко поменяли тон высказываний после победы на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:36
Транспорт

Собянин открыл ТПУ у метро «Саларьево»

Мэр Москвы Сергей Собянин открыл в понедельник транспортно-пересадочный узел (ТПУ) "Саларьево" у одноименной станции метро, в составе которого построен международный автовокзал.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Кипр столкнулся с первым серийным убийцей

Мужчину называют первым серийным убийцей в стране, пишет Daily Mail.
Обновлено в 20:11
Политика

В Кремле сочли преждевременным поздравлять Зеленского

Обновлено в 08:11
Происшествия

Тело чемпионки России по тайскому боксу нашли в Москве

В Москве обнаружено тело 26-летней Кристины Мялиной, сообщает 22 апреля «Комсомольская правда».
Обновлено в 06:58
Политика

В Германии отметили роль России в «защите мировых благ»

Министр экономического сотрудничества и развития Германии Герхард Мюллер отметил важную роль России в вопросе «защиты мировых благ» и обеспечении глобальной продовольственной безопасности.
Обновлено в 20:16
Экономика

«Финам» может продать новостной агрегатор СМИ2

Инвестиционный холдинг «Финам» планирует продать новостной агрегатор СМИ2, который входит в холдинг «Е-генератор», сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на медиарынке.
Обновлено в 18:59
Общество

Гороскоп на 22 апреля: Козероги будут в конфликте с коллегами, а Овны примерят роль гуру

Именинники 22 апреля: • Вадим РАК (Cancer, 22.VI – 22.VII) Рак будет склонен демонстрировать упрямство по любому поводу.
Обновлено вчера в 13:43
Политика

Стали известны дата и место встречи Путина и Ким Чен Ына

Обновлено в 14:30
Политика

Sky: Трамп в июне совершит государственный визит в Великобританию

Президент США Дональд Трамп намерен совершить в июне государственный визит в Великобританию.
Обновлено в 19:25
Здоровье

Как можно снизить давление без лекарств, поведали эксперты

Эксперты поведали, как можно снизить давление без лекарств людям с "мягкой гипертонией" - когда давление повышается периодически.
Обновлено в 12:09
Политика

Зеленский обратился к странам бывшего СССР

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский, уверенно лидирующий во втором туре выборов, обратился к странам постсоветского пространства и призвал брать пример с Украины.
Обновлено вчера в 20:27
Авто

ЗАЗ продает уникальный спорткар за 240 тысяч рублей

Правда предлагают машину в полуразобранном состоянии и даже без мотора.
Обновлено в 13:54
Экономика

Россияне стали реже делать покупки на фоне падения доходов

На фоне падающих доходов значительная доля россиян стала совершать меньше покупок и реже посещать места общественного питания, свидетельствует исследование Deloitte.
Обновлено в 10:36
Политика

Премьер Сербии назвала варварским актом удар НАТО по телецентру Белграда в 1999 году

В Белграде проходит двухдневная международная конференция "Конец безнаказанности за преступления в отношении журналистов" в память 20-летия бомбового удара НАТО по белградскому телецентру в 1999 году.
Обновлено в 14:36
Шоу-бизнес

Звезда «Кадетства» Артем Терехов сдал ДНК-тест

Обновлено в 11:00
Общество

В России выявили убыль населения в 60 регионах

По данным агентства, на последнем месте в рейтинге - Еврейская автономная область, где численность населения за три года сократилась на 3,72%.
Обновлено в 06:29
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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