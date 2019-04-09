Армия и оружие

Порошенко заявил о наличии у Украины высокоточных крылатых ракетИА Новороссия 02:53

Президент Украины Порошенко заявил, что на Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способные нести боевую нагрузку в 150 килограмм. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.
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Петр Порошенко
У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРБК 03:34

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