Порошенко заявил о наличии у Украины высокоточных крылатых ракетИА Новороссия 02:53

У нас появилась ракета, которая успешно прошла испытания, которая способна стрелять более чем на тысячу километров и способна нести боевую нагрузку в 150 кг, высокоточная, и это все создано украинскими специалистами.

Президент Украины Порошенко заявил, что на Украине появились высокоточные крылатые ракеты с дальностью полета более тысячи километров, способные нести боевую нагрузку в 150 килограмм. Об этом он заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV.

Порошенко заявил о наличии у Украины высокоточных крылатых ракет

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