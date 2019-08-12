Политика
Порошенко заявил о готовности пройти через детектор лжи в прямом эфиреГазета.Ru 07:16
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов пройти через детектор лжи в прямом эфире телеканала "Прямой".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Авто
Новый гиперкар Bugatti станет самым мощным в истории марки
Обновлено в 06:15
Происшествия
Получившая удар в живот от полицейского девушка пожаловалась в СК
Дарья Сосновская, которую во время задержания после митинга в Москве ударил в живот представитель правоохранительных органов, обратилась к руководителю следственного отдела по Тверскому району следственного управления по ЦАО Москвы СК России с заявлением.
Обновлено в 07:05
Политика
Премьер Грузии оценил объем потерь туристического сектора из-за России
Грузинский премьер Мамука Бахтадзе рассказал, во сколько обошлась туристическому сектору страны ситуация с российскими туристами.
Обновлено в 07:13
Политика
Медведев в Туркмении посетил автовыставку, на которую привезли Aurus
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев посетил организованную в рамках первого Каспийского экономического форума выставку инновационных технологий и автомобильную выставку, на которой представлен российский кабриолет Aurus.
Обновлено в 08:03
Происшествия
В гаражном боксе на севере Москвы нашли труп мужчины
Проверка проводится по факту обнаружения тела мужчины в гаражном боксе на севере столицы, передает Юлия Иванова, старший помощник главы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве.
Обновлено в 05:04
Происшествия
Гатчинский священник прокомментировал грубое крещение ребенка
Священник Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий отреагировал на скандал с грубым крещением годовалого ребенка.
Обновлено вчера в 22:47
Технологии
Петербуржцы смогут подключиться к электросетям через телефон
В Северной столице стало возможно подключиться к электросетям через смартфон.
Обновлено в 07:21
Происшествия
Мосгорсуд перевел под домашний арест экс-замминистра культуры Пирумова
Мосгорсуд перевёл под домашний арест бывшего замминистра культуры РФ Григория Пирумова по делу о мошенничестве, сообщил РИА Новости его адвокат Федор Куприянов.
Обновлено в 08:30
Политика
Яшин призвал Памфилову перенести выборы в Мосгордуму
Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Илья Яшин предложил главе ЦИКа Элле Памфиловой использовать свои полномочия «во имя Конституции и в интересах граждан» и отменить запланированные на 8 сентября «псевдовыборы в Мосгордуму».
Обновлено в 03:46
Происшествия
Три сотрудника ФСИН погибли в ДТП под Тулой
ДТП с участием автомобиля ФСИН произошло в понедельник в Тульской области, в результате аварии погибли три человека, еще четверо пострадали.
Обновлено в 06:49
Политика
Порошенко после допроса в ГБР забросали яйцами
Обновлено в 06:24
Политика
Совфед сообщил МИД о планах проведения встречи с иностранными послами
Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщила российскому МИД о планах провести встречу с послами государств, действия которых расцениваются как вмешательство во внутренние дела страны.
Обновлено в 08:44
Культура
«Союзмультфильм» и ЦБ согласовали монеты с «Бременскими музыкантами»
Банк России согласовал изображения на монетах, посвященных "Бременским музыкантам", с "Союзмультфильмом", ответили в ЦБ на запрос РИА Новости.
Обновлено в 07:56
Кино
Жена Валентина Гафта рассказала о его состоянии
Ольга Остроумова, жена знаменитости, рассказала о его состоянии для издания РИА Новости.
Обновлено в 08:10
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Футбол
Анчелотти по телефону пытался убедить Икарди перейти в «Наполи»
Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти лично пытается переманить нападающего «Интера» Мауро Икарди в свой клуб.
Обновлено в 07:05
Армия и оружие
В США составили топ-5 самых мощных военных самолетов России
Американское издание National Interest составило свой список из пяти самых опасных и мощных военных самолетов России.
Обновлено в 01:11
Авто
Россия с 1 сентября снизит ввозные пошлины на иномарки
Обновлено в 08:01
Происшествия
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова
Рассказовой вызвали скорую помощь, но спасти жизнь ей не удалось. Отмечалось, что девушка умерла из-за передозировки наркотиков.
Обновлено в 06:29
Армия и оружие
Глава «Росатома» прокомментировал ЧП на полигоне под Архангельском
Глава госкорпорации отметил, что сотрудники предприятия, которые остаются в больнице после ЧП, получают лучшую медпомощь.
Обновлено в 08:01
Происшествия
6 человек погибли в пожаре в Усть-Кубинском районе
Четверо взрослых и 2 детей до 13 лет погибли в пожаре в деревне Бурцево Усть-Кубинского района.
Обновлено в 03:09
Экономика
Средний чек россиян при походе в магазин упал до минимума
Средний чек россиян за поход в магазин в июле уменьшился на 1,8 процента, или на 10 рублей, подсчитали аналитики исследовательского холдинга "Ромир".
Обновлено в 02:09
Политика
Писательница Ницой предрекла Украине вымирание из-за любви к Высоцкому
Обновлено вчера в 13:07
Политика
Путин одобрил строительство служебного жилья в Севастополе
Михаил Развожаев отметил, что сохранять действующие коллективы и привлекать новых сотрудников без служебного жилья невозможно.
Обновлено в 08:31
Космос
НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
Обновлено в 00:57
Общество
Росрыболовство объяснило новые правила рыбалки
Обновлено вчера в 23:31
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
В выходные, 17 и 18 августа, днем снова потеплеет до +25 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Авто
В РФ не все автовладельцы пройдут новый техосмотр
В 2019 г. внесли поправки в правила прохождения техосмотра. Из-за этого не все автовладельцы смогут пройти его.
Обновлено вчера в 23:16