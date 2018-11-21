Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны.

Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против Украины

Армия и оружие Армия и оружие Киев предъявил России ультиматум после инцидента в Керченском проливе МИД Украины выпустил ультиматум, в котором требует оказать своим гражданам полноценную медицинскую помощь, обеспечить им возвращение на родину, а также возвращение задержанного военного имущества.

Армия и оружие Армия и оружие Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным JONAS21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива.

Армия и оружие Армия и оружие МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.

Армия и оружие Армия и оружие Черноморский флот с начала года провел 200 различных учений В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание Военного совета ЧФ, на котором были подведены итоги деятельности флота в завершающемся учебном году.

Армия и оружие Армия и оружие Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий» Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".

Армия и оружие Армия и оружие На Украине привели армию и СБУ в состояние полной боевой готовности Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.

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Армия и оружие Армия и оружие В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации

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