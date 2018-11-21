Армия и оружие
Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против Украины
Порошенко заявил народу об «угрозе сухопутной операции» против УкраиныИзвестия11:50
Президент Украины Петр Порошенко 26 ноября выступил с обращением к жителям страны, в ходе которого заявил о якобы высокой угрозе сухопутной операции против страны.
Известия11:50
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Армия и оружие
Киев предъявил России ультиматум после инцидента в Керченском проливе
МИД Украины выпустил ультиматум, в котором требует оказать своим гражданам полноценную медицинскую помощь, обеспечить им возвращение на родину, а также возвращение задержанного военного имущества.
Обновлено в 10:51
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у Керченского пролива
Ранее в понедельник стратегический разведывательный самолет ВВС США RC-135V с бортовым номером 64-14841 и позывным JONAS21, поднявшийся с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, в течение нескольких часов курсировал вдоль черноморского побережья России, в том числе вблизи Керченского пролива.
Обновлено в 11:31
Армия и оружие
МИД России осудил химатаку террористов в Алеппо
Министерство иностранных дел России осудило обстрел террористами «Джабхат ан-Нусры»* жилых кварталов Алеппо снарядами, начинёнными отравляющими веществами.
Обновлено в 11:22
Армия и оружие
Черноморский флот с начала года провел 200 различных учений
В Севастополе под руководством командующего Черноморским флотом вице-адмирала Александра Моисеева состоялось расширенное заседание Военного совета ЧФ, на котором были подведены итоги деятельности флота в завершающемся учебном году.
Обновлено в 11:06
Армия и оружие
Опубликовано видео пуска ракеты комплекса «Уран» с корвета «Громкий»
Минобороны опубликовало кадры пуска крылатой ракеты X-35 комплекса "Уран" с корвета "Громкий".
Обновлено в 11:44
Армия и оружие
На Украине привели армию и СБУ в состояние полной боевой готовности
Украинскую армию привели в состояние полной боевой готовности, сообщает пресс-служба Министерства обороны страны.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
National Interest назвал уникальной противолодочную систему «Пакет»
На пяти корветах проекта «Стерегущий» Военно-морского флота России установлены уникальные противолодочные и противоторпедные системы «Пакет», у которых нет аналогов в мире.
Обновлено в 09:19
Армия и оружие
Россия закончила поставки истребителей Су-35 в Китай
Россия завершила поставки многофункциональных истребителей Су-35 в Китай в рамках контракта, сообщает "Интерфакс".
Обновлено в 08:22
Армия и оружие
Российские военные проведут инспекцию в армии Эстонии
Эстонские инспекторы совершат наблюдательный полет над Россией >> По словам начальника российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, проверка проводится для определения масштабов деятельности эстонской армии в пределах указанного района или подтверждения отсутствия военной деятельности, подлежащей предварительному уведомлению.
Обновлено в 11:34
Армия и оружие
Российские самолеты Су-24 пролетели над бельгийскими фрегатами
Российские самолеты Су-24 совершили облет бельгийских фрегатов на малой высоте, передает телеканал VRT.
Обновлено в 12:09
Армия и оружие
ВВС США, Великобритании и Франции проведут учения с применением F-35
Военно-воздушные силы (ВВС) США, Великобритании и Франции проведут на этой неделе совместные учения Point Blank (в переводе на русский - "В упор" или "Прямой наводкой").
Обновлено в 11:35
Армия и оружие
В Туве создано отдельное подразделение беспилотной авиации
Обновлено в 08:49
Армия и оружие
Военный комиссариат Волгоградской области стал лучшим в ЮВО
По данным военного ведомства, по итогам деятельности в 2018 году лучшим военным комиссариатом Южного военного округа признан волгоградский.
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Расчеты ПВО в Крыму полностью освоили боевое применение С-400
Специалисты, составляющие основу боевых расчетов систем противовоздушной обороны в Крыму, полностью освоили боевое применение комплексов С-400, «Тор-М2» и «Тунгуска», сообщили в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО).
Обновлено в 09:32
Армия и оружие
Елабужский военный комиссариат проводит отбор граждан для прохождения военной службы по контракту в 90-й танковой дивизии
Военный комиссариат по городу Елабуга и Елабужскому району Республики Татарстан проводит отбор в воинские части 90-й танковой дивизии граждан, отслуживших в Вооруженных Силах Российской Федерации или имеющих высшее и среднее профессиональное образование, ранее не проходивших военную службу и имеющих право выбора службы по контракту вместо военной службы по призыву.
Обновлено в 08:48