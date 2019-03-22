Армия и оружие
Порошенко заявил, что военные стран НАТО приезжают «учиться» у ВСУRT на русском 20:17
Украинский лидер Пётр Порошенко в эфире радио «Армия FM» заявил, что военнослужащие стран НАТО приезжают «учиться» у Вооружённых сил Украины «давать отпор агрессии» и «побеждать в гибридной войне».
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И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости 19:46
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