Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУНаша версия 04:26

с чего всё началось

И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире радио «Армия FM», что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «бить врага». Также глава государства рассказал, что в 2014 году украинская армия «встречала врага голая и босая».

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУ

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