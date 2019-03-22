Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают учиться у ВСУНаша версия 04:26

Президент Украины Петр Порошенко заявил в эфире радио «Армия FM», что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «бить врага». Также глава государства рассказал, что в 2014 году украинская армия «встречала врага голая и босая».
Читать в источнике
Петр Порошенко
И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:46
с чего всё началось
Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — заявил Порошенко в эфире радио «Армия FM
».
News.ruвчера в 20:34

Подробнее о событии

Порошенко заявил, что в 2014 году украинская армия была «голой и босой»

РИА Новости03:26

Порошенко рассказал, что военные из НАТО уже учатся воевать у ВСУ

Газета.Ru04:22

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

RT на русском03:41

Порошенко заявил о «фантастически боеспособной» армии Украины

Известия03:38

Порошенко заявил, что превратил армию из босой в фантастически боеспособную

Life.ru06:55

Порошенко сообщил о поездках военных НАТО на Украину для учебы

РБК00:47

Порошенко: военные НАТО учатся у ВСУ «бить врага»

News.ruвчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 11:49, Ашберн
Экономика

Thomas Cook подтвердила покупку «Библио-Глобуса»

Британская Thomas Cook, которой принадлежит туроператор «Интурист», покупает российский «Библио-Глобус».
Обновлено в 10:29
Армия и оружие

Пентагону понадобился ядерный ракетный двигатель

Ядерный ракетный двигатель для космических полетов на лунной орбите начнет разрабатывать в 2020 году Агентство перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона, сообщает 22 марта Aviation Week.
Обновлено в 10:48
Политика

Трамп прокомментировал переписку своего зятя в WhatsApp

Президент США Дональд Трамп «ничего не знает» о переписке своего зятя и советника Джареда Кушнера в мессенджере WhatsApp, 22 марта передает агентство Reuters.
Обновлено в 11:41
Политика

Чем могут обернуться слова Трампа о признании Голанских высот

В Кремле прокомментировали намерение Дональда Трампа признать Голанские высоты территорией Израиля.
Обновлено в 09:36
Происшествия

В Москве грабителя банка задержали спустя несколько минут

Сотрудники полиции в Москве задержали подозреваемого в ограблении банка спустя несколько минут после совершения нападения.
Обновлено в 11:37
Армия и оружие

Покрасившийся в рыжий цвет главарь ИГ пытается сбежать из Сирии

Главарь террористической организации «Исламское государство»1 Абу Бакр аль-Багдади изменил внешность — растолстел, подстриг и покрасил бороду в рыжий цвет.
Обновлено в 09:32
Футбол

Влашич рассказал, когда примет решение о своем будущем в ЦСКА

Обновлено в 11:43
Здоровье

Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива «Жанин»

Медики раскрыли опасность популярного женского контрацептива "Жанин". Компоненты препарата могут вызвать венозную тромбоэмболию.
Обновлено в 10:26
Авто

Россияне в 2018 году купили около миллиона автомобилей с АКП

Новые легковые автомобили с АКПП в 2018 году нашли в России 941 тыс. покупателей, заняв 56,3% от общего объема российского авторынка.
Обновлено вчера в 10:10
Шоу-бизнес

Стали известны другие имя и фамилия Началовой

Обновлено в 11:39
Шоу-бизнес

Лолите стало плохо после концерта в Ростове-на-Дону

Обновлено вчера в 16:26
Финансы

Глава Центробанка назвала причины укрепления рубля

Нынешнее укрепление рубля произошло из-за внешних условий, в частности из-за смягчения риторики Федеральной резервной системы (ФРС) США и Европейского центробанка (ЕЦБ), заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина в пятницу, 22 марта.
Обновлено в 09:29
Происшествия

В Челябинске школьницы избили сверстницу за поддельные кроссовки

Обновлено в 10:49
Армия и оружие

Спецназ ЮВО подняли в Ростовской области по тревоге для учений

Обновлено в 06:15
Экономика

Банки начали блокировать счета самозанятых россиян

Российские банки начали блокировать операции и счета самозанятых россиян, так как не знают, как с ними работать.
Обновлено в 09:15
Спорт

Тарасова: Загитова показала, что может всё делать лучше всех

Обновлено в 08:52
Футбол

«Ливерпуль» включился в борьбу за Хадсона-Одои

«Ливерпуль» стал очередным претендентом на вингера «Челси» Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sport Bild.
Обновлено в 10:59
Футбол

Футболисты ФК «Урожай» получили зарплату с помощью судебных приставов

Как ранее сообщали «Кубанские новости», ФК «Урожай», ставший преемником футбольной «Кубани», накопил трехмесячный долг по зарплате.
Обновлено в 01:34
Происшествия

Нападение на полицейского в Нижнекамске попало на видео

Обновлено в 11:28
Происшествия

Массовое ДТП произошло на мосту в Петербурге

Утром в Санкт-Петербурге случилось массовое ДТП, часть моста перекрыта сгрудившимися автомобилями.
Обновлено в 03:10
Футбол

Федун: «У многих из этого состава сборной нет перспектив дожить до ЧМ-2022»

Президент "Спартака" Леонид Федун считает, что большинство игроков из состава сборной России не смогут принять участие в ЧМ-2022 из-за возраста.
Обновлено в 10:58
Футбол

Жиго назвал самое приятное воспоминание, связанное со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Самюэль Жиго рассказал о самом значимом моменте за карьеру в московском клубе.
Обновлено в 11:04
Политика

США расширили санкции против Ирана

Весной прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон выходит из ядерной сделки с Ираном, возвращаясь к политике санкций против Тегерана.
Обновлено в 10:31
Единоборства

Поветкин дал согласие на бой с Усиком, Уайтом или Ортисом

Обновлено в 10:11
Общество

Редкая кружка с муми-троллями уйдёт с молотка

Обновлено в 11:18
Политика

Рогозин рассказал о строительстве Восточного и новых ракетах

Строительство первой очереди космодрома Восточный фактически завершено, но пока не хватает документации, чтобы ввести ее в эксплуатацию, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала Россия 24.
Обновлено в 11:19
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Происшествия

В Москве грузовик с землей раздавил такси

На юго-западе Москвы грузовик с землей опрокинулся на такси.
Обновлено в 06:04
Политика

Генсек Совета Европы: если Россия уйдет из СЕ, это потрясет Европу

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд поделился мнением по поводу членства Российской Федерации в международной организации.
Обновлено в 10:12
Политика

Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины

Кстати, напомним, как писал сайт kp.ru, ранее в марте стало известно, что с 1 января 2020 года «Газпром» прекратит транзит газа по Трансбалканскому коридору, по которому голубое топливо через Украину, Молдавию и Румынию поставляется в Болгарию и далее в Турцию.
Обновлено в 00:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное