Армия и оружие

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУRT на русском 03:41

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии». По его словам, украинская армия способна показать западным коллегам, «как побеждать в гибридной войне».
Читать в источнике
Петр Порошенко
И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.
— Петр Порошенко, президент УкраиныРИА Новости вчера в 19:46
с чего всё началось
Сегодня уже наши партнёры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага, — заявил Порошенко в эфире радио «Армия FM
».
News.ruвчера в 20:34

Подробнее о событии

Порошенко заявил, что превратил армию из босой в фантастически боеспособную

Life.ru06:55

Порошенко рассказал, что военные из НАТО уже учатся воевать у ВСУ

Газета.Ru04:22

Порошенко похвалился обучением военных НАТО на Украине

URA.Ruвчера в 23:52

Порошенко заявил о «фантастически боеспособной» армии Украины

Известия03:38

Порошенко заявил, что в 2014 году украинская армия была «голой и босой»

РИА Новости03:26

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

RT на русском03:41

Порошенко: военные НАТО учатся у ВСУ «бить врага»

News.ruвчера в 20:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7288 источников, обновлено в 07:21, Ашберн
Политика

Депутат заявил, что чиновники заслуживают дорогие автомобили

Во вторник на пленарном заседании Госдумы обсуждался законопроект, предлагающий запретить закупки для чиновников автомобилей, которые стоят более 2 миллионов рублей.
Обновлено вчера в 08:16
Происшествия

После приговора Гриб объявил голодовку

Приговоренный к шести годам за подстрекательство школьницы к теракту в Сочи 19-летний украинец Павел Гриб объявил голодовку.
Обновлено в 05:57
Происшествия

Взрыв на китайском химзаводе попал на видео

В Сети появилось видео взрыва на химзаводе «Тяньцзяи», находящемся в китайской провинции Цзянсу.
Обновлено вчера в 08:22
Политика

Телеведущую Екатерину Варнаву внесли в чёрный список на Украине

Обновлено в 06:09
Экономика

Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИП

Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
Обновлено в 06:11
Спорт

Ходок Иванов лишен медалей и дисквалифицирован за допинг

Чемпион мира 2013 года по спортивной ходьбе Александр Иванов получил дисквалификацию сроком на три года за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 05:58
Общество

Циферблат башни Биг-Бен поменяет цвет

Обновлено в 06:12
Футбол

Федоров покинул пост гендиректора «Динамо»

Пресс-служба "Динамо" сообщила о решении досрочно прекратить полномочия генерального директора клуба Сергея Федорова.
Обновлено в 05:14
Здоровье

Эксперт ВОЗ дал рекомендации о дневной норме жидкости

По мнению эксперта, не страшно, если вы выпили свою дневную норму воды сразу, но лучше пить понемногу в течение дня, когда испытываете жажду.
Обновлено в 03:17
Финансы

Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%

Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика

Шойгу проинформировал Путина и членов Совбеза России о визите в Сирию

Министр обороны России Сергей Шойгу проинформировал президента России Владимира Путина о поездке в Сирию и о содержании контактов с сирийским лидером Башаром Асадом.
Обновлено в 06:56
Интернет

Пароли миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными

Администрация соцсети признала, что была выявлена уязвимость Пароли к учетным записям миллионов пользователей Facebook хранились незашифрованными, призналась администрация соцсети.
Обновлено вчера в 15:48
Общество

Минтруд подготовил проект методики нематериальной мотивации чиновников

Минтруд РФ подготовил проект методики нематериального поощрения и мотивации государственных гражданских служащих.
Обновлено в 04:22
Политика

Лавров назвал причины авиаударов НАТО в Югославии

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал о причинах авиаударов НАТО в Югославии, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Обновлено в 04:47
Спорт

Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Происшествия

ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Происшествия

На Ямале пассажирский вертолет совершил жесткую посадку

Пассажирский вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку примерно в 150 километрах от Нового Уренгоя.
Обновлено в 03:34
Финансы

В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США

Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Армия и оружие

Новейшие украинские боевые модули оказались ржавыми и устаревшими

Новейшие системы вооружения, установленные на украинские катера, и которыми не один раз хвастал президент Петр Порошенко, оказались ржавыми и устаревшими.
Обновлено в 05:07
Автоспорт

Льюис Хэмилтон: «Здорово, что „Ред Булл“ и „Хонда“ добились прогресса»

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился мнением о выступлении «Ред Булл» на Гран-при Австралии, где после перехода на двигатели «Хонды» Максу Ферстаппену удалось попасть на подиум.
Обновлено в 06:30
Политика

США заподозрили два порта в России в нарушении санкций против КНДР

Как передает РБК, корабли участвовавшие в поставке угля и нефтепродуктов в Северную Корею, заходили в российские порты в Находке и во Владивостоке.
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Певица Рита Дакота обвинила своих коллег в хайпе на смерти Началовой

Российская исполнительница Рита Дакота выразила соболезнования в связи со смертью Юлии Началовой, отметив, что не дружила с ней, но была подписана на страницу певицы в социальных сетях.
Обновлено в 06:01
Происшествия

Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве

Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
Обновлено в 07:10
Футбол

Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку

Сборная Бельгии поблагодарила команду России за убранную раздевалку после отборочного матча чемпионата Европы 2020 года.
Обновлено в 04:27
Происшествия

В Перми осудили мужчину, который 7 лет насиловал одиноких женщин

Обновлено в 07:00
Политика

В Кремле прокомментировали слова Трампа о Голанских высотах

Слова американского лидера Дональда Трампа о необходимости признать Голанские высоты израильскими не способствуют урегулированию ситуации в регионе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:30
Происшествия

В СБУ заявили о предотвращении теракта в метро Харькова

В Службе безопасности Украины заявили, что предупредили теракт в метро Харькова, который якобы был запланировал «российскими спецслужбами» для «дестабилизации общественно-политической ситуации в стране».
Обновлено в 06:04
Происшествия

В Черногории требуют максимальных сроков для россиян-путчистов

По словам спецпрокурора Саши Чадженович, в отношении россиян Владимира Попова и Эдуарда Широкова отсутствуют причины для смягчения наказания, поэтому они заслуживают на максимальный срок тюремного заключения, передает РИА Новости.
Обновлено в 05:31
Кино

Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк призналась, что перенесла инсульт

«Мать драконов» из популярного во всем мире сериала «Игра престолов» Эмилия Кларк сделала неожиданное признание - в 2011 году она оказалась на волоске от смерти.
Обновлено в 00:31
Шоу-бизнес

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища

Мистический символ на похоронах Началовой поразил работников кладбища На могиле певицы появилась черно-белая кошка.
Обновлено в 06:05
Как работают Яндекс.Новости?
Главное