Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУRT на русском 03:41

с чего всё началось

И на сегодняшний день, когда у нас есть абсолютно мощный боевой дух, абсолютно фантастическая боеспособность, сегодня уже наши партнеры из стран-членов НАТО приезжают к нашим украинским воинам учиться, как давать отпор агрессии, побеждать в гибридной войне, бить, таким образом, врага.

Президент Украины Пётр Порошенко считает, что военные из стран НАТО приезжают учиться у ВСУ «давать отпор агрессии». По его словам, украинская армия способна показать западным коллегам, «как побеждать в гибридной войне».

Порошенко заявил, что военные НАТО приезжают на Украину учиться у ВСУ

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